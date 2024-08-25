Ранение, которое навсегда изменило его жизнь, он получил 2 года назад.

Ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько вспомнил, как получил ранение на фронте. Воин признался, что едва не погиб в тот страшный день.

По словам Александра, это произошло 2 года назад, 24 августа. Тогда во время выполнения боевого задания он потерял две ноги. По случаю праздника "Терен" решил поздравить подписчиков с Днем Независимости и рассказать свою историю, которая сделала его еще сильнее. Будько отмечает, что он "не потерял, а получил", потому что в тот день его жизнь могла оборваться, но он, к счастью, выжил.

"Без преувеличения в этот день, два года назад, меня могло не стать, зато не стало только две ноги. Однако я не потерял, а получил! Получил независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную! Ради такой же независимости своего государства я пошел в армию. Времени думать не было, только желание, которое осталось неизменным - завоевать полноценную свободу Украины и ее граждан", - написал "холостяк".

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Собственным примером Александр пытался донести до украинцев, что все испытания делают людей только сильнее. По его мнению, каждый гражданин, который почувствует желание быть независимым, будет делать для этого все возможное.

"Мы должны взять на себя ответственность, как тех, кто хочет жить в счастливой стране. Пока тысячи военных защищают Украину физически, здесь мы должны защищать Украину ментально. Нет! Уступкам. Нет! Русскому! Почувствуйте эту независимость, боритесь за нее и тогда нас всех ждет свободная, сильная, единая Соборная Украина! С днем Независимости!" - подытожил "Терен".

К слову, новый сезон романтического проекта с участием ветерана стартует уже этой осенью. Будько рассказывал что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее мы писали, что одной из участниц шоу "Холостяк" может стать известная певица.

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