Новым главным героем 13 сезона романтического реалити "Холостяк" стал военнослужащий Александр Терен. На проекте он будет искать свою любовь среди 25 претенденток на его сердце.
В интервью Маше Ефросининой он рассказал, в какую девушку может влюбиться.
Он пошутил, что у его избранницы должно быть две ноги, чтобы в их паре было равновесие. Таким образом он сделал отсылку к своей личной трагедии, когда он потерял на войне ноги и сейчас носит протезы.
Также он признался, что внешность не имеет для него никакого значения. Для Александра крайне важна мощная энергетика.
"Конечно, есть какие-то определенные пожелания, которые бы я хотел, чтобы были, но какого-то совокупного образа моей будущей жены не существует. Все зависит от подачи, все зависит от энергии женщины, насколько она себя преподносит. Буду откровенным, по общепринятым нормам у меня были не супер красивые женщины, но от них была такая энергия, что просто вау", – поделился ветеран войны.
Однако Александр добавил, что для него крайне важно, чтобы девушка была умной, знала и разговаривала на украинском языке, любила свою страну и разделяла те ценности, которые в этот мир несет сам Терен.
Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, будет ли новый сезон "Холостячки".