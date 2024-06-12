Он верит в то, что на проекте сможет найти свою любовь.

Новым главным героем 13 сезона романтического реалити "Холостяк" стал военнослужащий Александр Терен. На проекте он будет искать свою любовь среди 25 претенденток на его сердце.

В интервью Маше Ефросининой он рассказал, в какую девушку может влюбиться.

Он пошутил, что у его избранницы должно быть две ноги, чтобы в их паре было равновесие. Таким образом он сделал отсылку к своей личной трагедии, когда он потерял на войне ноги и сейчас носит протезы.

Также он признался, что внешность не имеет для него никакого значения. Для Александра крайне важна мощная энергетика.

"Конечно, есть какие-то определенные пожелания, которые бы я хотел, чтобы были, но какого-то совокупного образа моей будущей жены не существует. Все зависит от подачи, все зависит от энергии женщины, насколько она себя преподносит. Буду откровенным, по общепринятым нормам у меня были не супер красивые женщины, но от них была такая энергия, что просто вау", – поделился ветеран войны.

Однако Александр добавил, что для него крайне важно, чтобы девушка была умной, знала и разговаривала на украинском языке, любила свою страну и разделяла те ценности, которые в этот мир несет сам Терен.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, будет ли новый сезон "Холостячки".

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