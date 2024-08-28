Ведущий ответил, чего ожидать от нового сезона.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал, чем 13-й сезон, который ожидается осенью, будет отличаться от предыдущих. Знаменитость убежден, что участие ветерана Александра "Терена" Будько в шоу и съемки во время войны станут общественным вызовом.

По словам ведущего, в новом сезоне зрители смогут увидеть много страстей, споров и интриг. В то же время, говорит Решетник, неизменным будет то, что романтический проект покажет, как у участниц зарождаются чувства к главному герою и на что они готовы ради любви.

"Во-первых, это вызов общественного характера. Ну слушайте, цитируя хейтерские вещи: все должны быть на фронте, все должны защищать землю, отменить абсолютно все процессы, не должно быть медиа, все должны заниматься одним. Поэтому этот общественный вызов для нас очень важен. А как зритель воспримет? Поэтому мы долго колебались, запускать или не запускать", - отметил Григорий.

Телезвезда поделился, что вся съемочная команда "Холостяка" долгое время думала над тем, стоит ли создавать новый сезон. Они размышляли, целесообразно ли во время войны выпускать романтическое шоу.

Также было немало сомнений относительно главного героя. Однако выбор был удачным. Именно из-за "Терена" об украинском "Холостяке" стало известно во многих странах мира, в частности, зарубежные СМИ писали о проекте и военном.

"Мы долго кастинговали и подбирали девушек. Мы заявляем "холостяка" и на него уже идут сознательные девушки, потому что раньше мы скрывали имя "холостяка", и ты знакомился с ним на первой вечеринке", - рассказал о еще одной особенности нового сезона шоумен.

Решетник добавил, что сезон будет интересным, но главная цель шоу - встретить настоящую любовь - сохранится.

"Будет горячо, будет экстремально, будет смело. Никаких поблажек, все как в реалити", - указал ведущий.

Что известно о "Терене"

Александру 28 лет. С первых дней полномасштабного вторжения он находился на фронте. Военный получил ранение, в результате чего потерял две конечности. Будько сделали протезирование.

Сейчас он ведет активный образ жизни и занимается волонтерством. "Терен" запустил социальный проект на YouTube "Отвал ног, или All инклюзив", в котором проверяет города на инклюзивность.

Напомним, ранее блогер рассекретил зарплату Григория Решетника на "Холостяке".

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