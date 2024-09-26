Он также поделился опытом общения с участницами.

Ветеран войны и главный герой нового сезона романтического шоу "Холостяк", Александр "Терен" Будько, признался, удалось ли ему найти любовь на проекте.

28-летний мужчина отметил, что не был знаком до начала съемок ни с одной из участниц. Поэтому очень волновался и многие вещи делал для себя впервые.

"Впервые в жизни у меня были свидания с двумя, а иногда с тремя девушками. Не передать словами, как это сложно и неудобно. Ощущение будто при родителях тебя спрашивают: "Кого ты больше любишь - папу или маму?" С кем-то появлялась связь сразу, с кем-то нужно было время, а с кем-то приходилось прощаться. Каждая церемония роз была для меня своеобразным испытанием. Я не мог просто отдать всем розы и остаться в покое, мое желание было почувствовать любовь", - написал Александр в своем Instagram.

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Он также добавил, что несмотря на определенные трудности и вызовы для себя, ему в конце концов удалось найти ту самую девушку, которая "стала самой близкой его сердцу". Поэтому во время финала главный герой сделал выбор и подарил кольцо своей избраннице. Но имя девушки Терен пока держит в тайне.

К слову, новый сезон романтического проекта "Холостяк" стартует уже этой осенью на телеканале СТБ, однако точная дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, ранее Александр Терен рассказал о трудностях во время съемок шоу "Холостяк".

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