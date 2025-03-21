Артист выпустил новую песню "Гуля" и клип к ней.

Популярный украинский певец Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой, о котором ходили слухи, что он лечится в психбольнице, впервые за долгое время выпустил новую песню. В новом треке "Гуля" он спел о скандале с военными.

Премьера композиции и клипа к ней состоялась на YouTube-канале артиста. Как известно, в январе сеть всколыхнул скандал с участием Антона, который сообщил, что его избили люди в милитари форме. Тогда он утверждал, что вступился за девушку и показал последствия избиения в соцсетях.

Однако позже инцидент прокомментировала другая сторона. Нападающим оказался украинский блогер. Одним из свидетелей ночной драки был Антон "Джигит" Гаспарян. Он рассказывал, что артист пренебрежительно относился к военным, а также снял свою обувь и поднес носок к лицу защитника и сказал: "Понюхай". Такого отношения не выдержал блогер Лелик, который был с военными, и ударил певца.

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В подписи к новой песне Вельбой описал ситуацию, которая происходила в сети на фоне его избиения и вспомнил того самого Лелика. Он отметил, что все эти месяцы на него "лилась грязь" и новый трек иронично называет так называемым извинением за инцидент.

"В ночь на 13 января я заработал шишку от Лелика. Он был со своими друзьями, которых я не видел, потому что они были в милитари форме, "гиги". Лелик запустил челлендж, поливает меня грязью со своими подписчиками. Я привык к этому, поэтому вот мои извинения", - указал исполнитель.

Кроме того, Wellboy спел и о психиатрической больнице. В песне есть такие строки: "А я пишу эту песню в своей палате. Мне не хватает Лелика и лечения". Однако точно до сих пор неизвестно, действительно ли артист проходил лечение.

В комментариях Антона поддерживают и пишут, что им понравился новый трек:

"Хороший текст и действительно важная тематка, потому что иногда надо вовремя открыть глаза. Вельбою уважение и поддержка."

"Круто! Классный текст"

"Отличная песня. Вельбой лучший"

Напомним, ранее Wellboy пристыдил Потапа за выезд за границу. Артист пересмотрел интервью рэпера у российского журналиста Юрия Дудя и прокомментировал его. Он утверждает, что у них были нормальные отношения с коллегой, и они даже виделись в Европе. Несмотря на это, продюсер на интервью не упомянул имя Wellboy, что очень задело певца.

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