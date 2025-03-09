Артиста задело то, что рэпер забыл его имя.

Популярный украинский исполнитель WELLBOY, известный хитами "Гуси" и "Вишни", резко высказался о рэпере Потапе. Исполнитель отреагировал на интервью артиста российскому журналисту Юрию Дудю и пристыдил его за выезд за границу.

Во время разговора с россиянином Потап вспомнил предателя Украины - продюсера и артиста Юрия Бардаша. Во время этого он рассказывал об Антоне Вельбое (настоящее имя WELLBOY) и сделал вид, что забыл имя певца, который исполняет вышеупомянутые хиты. Дудь ему подсказал, что WELLBOY.

Похоже, это задело самого исполнителя. Он только сейчас отреагировал на интервью Потапа россиянину и публично обратился к нему в сети. В частности, Антон отметил, что поражен тем, что рэпер так быстро забыл его имя. По его словам, они недавно встречались в Европе, и тогда он прекрасно с ним общался. Кроме того, артист пристыдил коллегу за выезд за границу и указал, что сейчас началась эпоха молодых звезд, а Алексея Потапенко назвал "дедом".

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"Этот фрагмент интервью мне сбросили подписчики. Я посмотрел его до своего упоминания и выключил, чердан кипит. Потап, он и в Африке Потап. Я с ним пересекался в Мадриде, и тогда он помнил, как меня зовут, а сейчас даже жалко этого добряка. Помните, что у нас в 100 раз больше "elefante", потому что мы здесь. Мы на базе и наша молодежь качает, а всем дедам дулю с маком", - написал WELLBOY в своем Instagram.

Как известно, Потап уже три года живет за границей. Он продолжает выступать с русскоязычным репертуаром групп "Время и Стекло", "Потап и Настя" и Mozgi. О возвращении в Украину он не говорит, как и о войне в последнее время.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что WELLBOY попал в психиатрическую больницу. Некоторое время артист провел в психоневрологическом диспансере, отмечал звездный обозреватель. Сам Антон никак не подтверждал, но и не опровергал слухи. Он лишь опубликовал новые фото после новостями о проблемах со здоровьем, на которых показался в центре Киева.

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