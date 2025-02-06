Известный украинский певец попал в психиатрическую клинику, - блогер

Он там проходит лечение.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов рассекретил, куда исчез известный певец WELLBOY. По его словам, он сейчас находится в психоневрологическом диспансере.

"Нашим котятам удалось узнать, что лейбл артиста принял тяжелое решение и уговорил Антона пройти лечение, в том числе от зависимости запрещенных веществ. Желаем Антону быстрого выздоровления и преодоления собственных внутренних "демонов"", - поделился Беспалов.

Стоит отметить, что последний пост в социальных сетях артист сделал еще 8 января. В "сториз" он не появляется.

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Избиение WELLBOY

Недавно WELLBOY рассказал, что его избили в Киеве. Он поделился кадрами, на которых показал травмы на своей голове. На снимке видны синяки и ушибы. Звезде сцены даже пришлось обратиться за помощью к медикам, которые диагностировали у него ушибы мягких тканей и ссадины, а также зафиксировали побои.

В полиции отреагировали на инцидент и начали уголовное производство.

"Сейчас выясняют обстоятельства нападения и по данному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений", - заявили в полиции.

Позже нападающий вышел на связь и объяснил, почему полез к артисту с кулаками.

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