Выход фильма в мировой прокат запланирован на 11 июля 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер супергеройского фильма "Супермен" (Superman), который станет первым полнометражным проектом в рамках обновленной вселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Сюжет фильма сосредоточится на молодых годах Кларка Джозефа Кента – всесильного беженца с планеты Криптон, который пытается найти свое место на Земле. В частности, он должен отыскать баланс между своим криптонским прошлым и земным воспитанием.

Главную роль в фильме исполнил молодой американский актер Дэвид Коренсвет, который стал известным после выхода сериалов "Политик" и "Голливуд" от Netflix. Также он сыграл второстепенные роли в недавних кинохитах "Перл" и "Смерчи".

Его возлюбленную Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснаген, наиболее известная по хитовому сериалу "Удивительная миссис Мейзел".

Кроме того, в фильме сыграли Изабела Монер ("Мадам паутина", "Чужой: Ромул"), Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферату"), Нейтан Филлион ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Касл", "Новобранец"), Шон Ганн (франшиза "Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и другие.

Режиссером и сценаристом фильма выступил сам новоиспеченный глава DC Studios Джеймса Ганн, который до этого снял франшизу "Стражи галактики", а также фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и сериал "Миротворец".

Выход фильма в мировой прокат запланирован на 11 июля 2025 года.

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