Также из ролика стало понятно, почему Баки решил собрать команду супергероев-неудачников.

Кинокомпания Marvel Studios показала новый трейлер супергеройского боевика "Громовержцы*" (Thunderbolts*), который выйдет на экраны уже 1 мая 2025 года.

Из представленного ролика наконец стало понятно, кому почему Баки решил собрать свою команду супергероев-неудачников и кому она будет противостоять. Заявляя, что бывшие супергерои уже ненадежны, новая начальница ЦРУ, графиня Валентина Аллегра де Фонтейн (впервые представлена в сериале "Сокол и Зимний солдат" 2021 года) решает создать подконтрольного себе защитника Часового – из юноши со сверхчеловеческими способностями по имени Боб. Впрочем, в какой-то момент он выходит из-под контроля и отказывается выполнять приказы. Страдая амнезией, он превращается в Пустоту – непобедимую силу, способную превращать людей в тени и уничтожать все вокруг. Именно ему должна противостоять новоиспеченная команда супергероев с темным прошлым.

В частности, команду "Громовержцев" сформировали Джеймс Баки Барнс / Зимний солдат (Себастиан Стэн), Елена Белова / Черная вдова (Флоренс Пью), Алексей Шостаков / Красный страж (Дэвид Гарбор), Джон Уокер / Агент США (Уайатт Расселл), Эйва Старр / Призрак (Анна Джон-Кеймен) и Антония Дрейкова / Таскмайстер (Ольга Куриленко).

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Тем временем, Джулия Луи-Дрейфус снова сыграла Валентину де Фонтейн, а Лоренс Фишберн повторил роль Билла Фостера из фильма "Человек-муравей и Оса" (2018).

В то же время Боба Рейнольдса / Часового / Пустоту сыграл Льюис Пуллман ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Топ Ган: Маверик", "Салемс Лот").

Режиссером фильма выступил Джейк Шрейер, который долгое время снимал рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, в том числе для таких звезд, как Кендрик Ламар и Джастин Бибер.

Как режиссер полного метра он дебютировал в 2012 году с высоко оцененной критиками научно-фантастической комедией "Робот и Фрэнк", а его последний полнометражный фильм – романтическая комедия "Бумажные города" – вышел в 2015 году.

Также в течение длительного времени Шрейер работал над сериалами, в том числе он снял большинство эпизодов хитового сериала "Грызня" от Netflix – одного из лучших шоу 2023 года.

Как сообщал УНИАН, ранее студия Marvel назвала имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день" – он должен выйти в мае 2026 года. Среди них немало персонажей из "Громовержцев".

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