Фильм о самом скандальном американском политике наших дней стартует в кинотеатрах Украины с 17 октября 2024 года.

"История происхождения суперзлодея", "рассказ о том, как Дональд Трамп потерял остатки души", "смешно, грубо, реалистично" – так характеризует западная пресса скандальный байопик о молодых годах бывшего президента США, а ныне – снова кандидата на должность, Дональда Дж. Трампа. Несмотря на угрозы самого Трампа и его команды заблокировать выход фильма в прокат и всех причастных осудить, "Ученик. История Трампа" (The Apprentice) все же выходит в прокат в Штатах с 10 октября, в Украине и многих странах Европы – с 17 октября.

Картина скандинавского режиссера иранского происхождения Али Аббаси касается периода становления Трампа как популярной фигуры в американской экономической и политической жизни в 1970-80-х годах, его брака с первой женой Иваной Трамп – матерью Дона-младшего, Иванки и Эрика Трампов. А главное – фильм рассказывает версию событий того, как вокруг Трампа сложился имидж "крутого" бизнесмена, к которому приложил руку скандальный республиканский юрист и консультант Рой Кон.

Впервые фильм по сценарию политического обозревателя Гэбриэля Шермана был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, а главные роли в ленте сыграли звезда Marvel Себастиан Стэн, Джереми Стронг из "Наследников" и Мария Бакалова, которая прославилась во втором "Борате".

УНИАН вместе с компанией Adastra Cinema рассказывает, что стоит знать об этом скандальном фильме перед его просмотром.

О чем нам рассказывает "Ученик. История Трампа"

"Ученик" получил свое название не на пустом месте. В оригинале картина Аббаси называется "The Apprentice" (в переводе – ученик, подмастерье, начинающий) – так же, как и популярное реалити-шоу, которое в 2000-х привело Дональда Трампа на экраны телеканала NBC в слот после еженедельного эфира мегапопулярных "Друзей". В эпоху бума реалити-тв – скандальный, громкий Трамп стал идеальной фигурой для высоких рейтингов. И если в шоу Трамп изображал себя ментором для новичков в бизнесе, то в жизни он сам был "подмастерьем" не только для отца – бизнесмена Фрэнка Трампа, но и для контроверсионной политической фигуры прошлого века – Роя Кона.

"Ученик. История Трампа" стартует с событий 1973 года, когда "Организацию Трампа" ждали серьезные юридические неприятности. Фрэнк Трамп был известен как человек со взглядами, граничащими с расистскими, и упорно боролся со слухами, что в молодости он был арестован на митинге Ку-Клукс-Клана. Так это или нет – сказать сейчас трудно, но точно известно то, что его организация обвинялась в ущемлении прав чернокожего населения. Сам Трамп-старший имел за собой устойчивую репутацию "короля трущоб": основной бизнес семьи был в Квинсе, не Манхэттене, и они владели многоквартирными домами с дешевой арендой и не лучшими условиями жизни. В 73-м прокуратура вместе с правозащитниками предъявила иск к Трампам, когда их расследование показало, что те отказывают подавляющему большинству афро-американцев в сдаче жилья, несмотря даже на идеальные кредитные истории, наличие работы и отсутствие судимости.

Нью-Йоркская пресса была уверена, что Трампы имеют на руках проигрышное дело и юристы призывали признать вину и платить штрафы. Пока на сцену не вышел Рой Кон – адвокат с очень сомнительной репутацией и еще более сомнительными знакомствами.

"Общеизвестно, что именно Дональд Трамп нанял Роя Кона спасти семейный бизнес. Отец особо не верил в Дональда и вообще считал, что его старший сын, Фрэнк, должен возглавить бизнес, но когда тот решил стать пилотом – весь груз упал на плечи Дональда. И тот принял наверняка правильное решение для самого себя, и неправильное для всех нас, – нанял Роя Кона. Кон не выиграл дело, а заставил прокуратуру отказаться от абсолютно обоснованного преследования. Ходило много слухов, как именно это произошло, и наш фильм предлагает лишь один из вариантов", – делится с прессой сценарист Гэбриэль Шерман.

Кто же такой Рой Кон? Как пишет ВВС, именно этот скандальный юрист был прототипом адвоката Бернса в "Симпсонах", прототипом злодея в культовых "Ангелах в Америке", а в 2019-м о нем вышло сразу два документальных проекта – "Хулиган. Трус. Жертва" и "Где же мой Рой Кон?". Журнал Esquire называл его "злым Форрестом Гампом, который галопом промчался по Америке". Кон преследовал мнимых и настоящих коммунистов, публично презирал гомосексуалов, сам будучи гомосексуалом, представлял интересы одновременно итальянской мафии, будущего миллиардера и основателя Fox News Руперта Мердока, художника Энди Уорхола и, конечно, Дональда Трампа, который стал его самым личным и наиболее удачным "проектом".

"Вся предыстория знакомства и скандальный иск – лишь первые минут 15-20 фильма. Далее для нас было важно показать, как Рой Кон заражает своей опасной псевдофилософией молодого Трампа: всегда атакуй, никогда не извиняйся, ври, что не проиграешь. Важно показать, как именно Трамп начал свой бизнес на Манхэттене и как получил внимание прессы – из связей Кона, лжи и субсидий, которые, по мнению Трампа, надо получать крупному бизнесу, а не простым людям", – продолжал автор сценария, – "Важно было и показать, как в результате "творец" потерял контроль над своим "творением".

Фильм также затрагивает и личную жизнь молодого Трампа: знакомство с первой женой Иваной, их несчастливый брак и его семью, в которой хватило собственных скандальных страниц.

"Нам было важно сбалансировать драму, комедию и сатиру. Вся эта история вылилась в кошмар для Америки и мира, но сама природа Трампа не только трагическая, но и глубоко сатирическая – таким же получился и фильм. Сложно воспринимать Трампа всерьез, пока дело с ним не принимает серьезный оборот", – делился на пресс-конференции в Каннах с Variety режиссер Али Аббаси.

Создатели фильма

Шерман написал сценарий фильма в 2019 году, но ни одна крупная студия не хотела браться за проект: "Можно сколько угодно кричать о том, какой либеральный и "продемократический" Голливуд, но за фильм действительно никто не хотел браться. Никто не присылал мне правки к сценарию, а просто вежливо отклоняли. Отчасти их можно понять, ведь в основном все крупные студии имеют другой бизнес, или же они сами – часть конгломератов. После того, как трамписты мстили Диснею во Флориде (губернатор-республиканец весь 2023 год активно судился с парком Диснейленд во Флориде) – никто не хочет прямой конфронтации", – рассказывал сценарист "Ученика".

В итоге проект стал независимым фильмом, чье финансирование собирали буквально "с миру по нитке", ведь съемки картины со звездами и ретро-эпохой в кадре всегда требуют затрат.

"Я доволен финальным результатом и, возможно, именно потому, что над фильмом не нависали десятки чиновников студии – он и получился целостным и дерзким", – подытожил Шерман.

Зато найти режиссера для проекта оказалось гораздо проще - за фильм взялся любимец критиков и фестивалей, постановщик Али Аббаси, чьи фильмы под запретом на исторической родине, в Иране, а последний фильм – "Убийца Священный паук" также был снят с проката в России в 2022 году.

"Я не считаю себя "политическим режиссером", я рассказываю истории, другой вопрос, что мои истории могут не нравится авторитарным режимам – и это вне моей власти", – комментировал Аббаси случаи цензурирования его работ.

За главную роль взялся звезда киноселлера Marvel Себастиан Стэн: "Я был поражен глубиной и, при этом, легкостью сценария. Это один из лучших сценариев, который я когда-либо читал. Когда я говорю, что подходил с гуманностью к изображению Дональда Трампа – это не значит, что я все пытался найти в нем хорошие стороны. Это значит, что я не хотел создавать пародию, это дело профессиональных комиков. Моя работа была показать Трампа-человека. Во многом мой перфоманс обеспечил сценарий, наш режиссер, замечательные актеры вокруг меня, и конечно, мастера по диалекту, прическе, гриму, гардеробу. Мы все создали Дональда Трампа в "Ученике", это коллективный труд", – рассказал звезда "Я, Тони" в интервью Entertainment Weekly.

В роли Роя Кона и Аббаси, и Шерман видели только Джереми Стронга, за чьими плечами уже не один проект о политической жизни Америки: "Наследники", "Суд над Чикагской семеркой", "Игра на понижение", "Линкольн" и многие другие.

"Это привилегия играть такие яркие роли. Рой Кон – одновременно ужасный и жалкий, повлиял так сильно на жизнь моей страны, что это трудно оценить. Он умер в 86 году и не увидел к чему привели его действия, но мы должны не забывать", – считает Стронг.

Ивану Трамп – первую жену 45-го президента США – сыграла болгарская актриса Мария Бакалова, чья голливудская карьера стартовала всего несколько лет назад с пародийной комедии "Борат 2", за которую начинающая актриса получила множество премий и номинаций, включая номинацию на "Оскар". The Guardian назвали ее игру и персонажа ключевыми в фильме: "Именно через динамику Марии и Себастьяна лучше всего раскрывается Трамп-человек. Многое можно свалить на Роя Кона, но не провал этой любовной истории. Бакалова – идеальная вишенка на этом торте безумия".

Пустые угрозы Трампа и реакции критиков на фильм

Дональд Трамп, безусловно, фильм не смотрел, но успел назвать его "куском мусора", после того как появилась информация, что в фильме будет сцена насилия Трампа над Иваной. Будучи признанным подсудимым в совершении насильственного акта над другой женщиной, и по уши в скандалах вокруг выплат порнозвезде, последнее, что нужно кампании Трампа – это фильм, в котором он насилует собственную жену. До этого момента команда политика предпочитала просто игнорировать "Ученика", видимо, чтобы не создавать ему дополнительного промоушена. Но после появления этой истории в прессе, Трамп решил угрожать судебными исками команде. Возможно, дело и дойдет до каких-то юридических разбирательств, но вряд ли это может привести к последствиям для создателей. Издание New York Times подчеркнуло, что фильму достаточно дисклеймера в начале о том, что некоторые события драматизированы – и он в начале есть. К тому же фильм защищает первая поправка к Конституции США (в частности, касается свободы слова), хотя риски определенно сохраняются из-за непредсказуемости Трампа.

Критики же во мнениях разделились, не столько из-за качества самого фильма, сколько из-за контекста вокруг. Джейк Коул из Slant Magazine считает, что еще банально рано для байопика о Трампе, а колумнист New York Magazine Билж Эбери, отмечал, что ничего нового фильм для критически мыслящего зрителя не откроет, тогда как сторонники Трампа – это давно культ и они не посмотрят, или посмотрят, но не поверят. С ним заочно спорят журналисты The Wrap, которые напоминают, что фильмы создаются не только для Америки, а за рубежом практически никто не знает имени Кона или их взаимоотношений с Трампом.

Сейчас оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет 77% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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