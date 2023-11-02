Среди главных проблем киногиганта – дальнейшее сотрудничество с актером Джонатаном Мейджорсом и потеря качества из-за слишком большого потока проектов.

Кинокомпания Marvel, которая уже через неделю выпустит свой новый фильм "Марвелы", похоже, переживает серьезный кризис и пытается найти пути выхода из него.

Как пишет в своей большой статье издание Variety, в сентябре этого года группа креативщиков Marvel, включая руководителя студии Кевина Файги, собралась в Палм-Спрингс на ежегодное выездное мероприятие студии. Однако в отличии от предыдущих лет, атмосфера на встрече была тревожной из-за целого ряда проблем, которые сейчас переживает студия.

Обвинения в адрес актера Джонатана Мейджорса

По данным издания, едва ли не больше всего студию беспокоит вопрос, что делать с актером Джонатаном Мейджорсом, чей персонаж Канг Завоеватель должен был сменить Таноса на посту главного злодея в новых фазах киновселенной Marvel, но в итоге угодил в громкий скандал с обвинениями в домашнем насилии. И хотя судебный процес по делу все езе продолжается, а сам Мейджорс настаивает на своей невиновности, ущерб, нанесенный его репутации, и высокая вероятность того, что он проиграет дело, вынудили Marvel пересмотреть свои планы сосредоточить следующий этап взаимосвязанного списка сиквелов, спин-оффов и сериалов вокруг Канга Завоевателя.

Видео дня

Как отмечает издание, руководители студии рассматривали вариант сделать новым главным злодеем киновселенной Доктора Дума, однако такой кардинальный поворот понесет за собой слишком много проблем: персонаж Мейджорса уже очень плотно закрепился в MCU и планы под него прописаны на несколько лет вперед.

Один провальный проект за другим

Немало беспокойства у боссов Marvel вызывает предстоящий релиз фильма "Марвелы" – многострадального сиквела блокбастера "Капитан Марвел" 2019 года, который пришлось частично переснимать, чтоб сделать сюжетную линию более понятной. Более того, по слухам, режиссер Ниа ДаКоста покинула съемки еще до их окончания, чтобы начать работу над другим проектом. Релиз фильма также дважды переносился.

В итоге в компании опасаются, что фильм не будет успешным в прокате. По прогнозам, фильм с Бри Ларсон в главной роли с бюджетом 250 миллионов долларов сможет собрать в дебютный уик-энд лишь 75-80 миллионов долларов, что гораздо меньше предыдущих проектов.

Это беспрецедентный поворот судьбы для компании, которая выпускала непрерывную череду хитов с тех пор, как начала самостоятельно производить свои фильмы в 2008 году, начиная с "Железного человека". Эта чрезвычайно прибыльная серия завершилась успехом фильма "Мстители: Финал" в 2019 году, заработавшего 2,8 миллиарда долларов.

Издание отмечает, что проблемы у компании начались уже в 2020 году в разгар пандемии COVID-19. Решение выпускать на стриминговом сервисе Disney+ беспрерывный поток взаимосвязанных фильмов и сериалов в итоге превратило Marvel в конвейер, где в погоне за количеством в итоге начало страдать качество.

Один из свежих примеров – фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который решили выпустить раньше, а в итоге его раскритиковали за качество спецэффектов. "Было как минимум 10 сцен, в которых визуальные эффекты были добавлены в последнюю минуту и были не в фокусе", – рассказал один из источников.

В итоге, устав от 14-часового рабочего дня и отсутствия сверхурочных, работники Marvel VFX в сентябре единогласно проголосовали за объединение в профсоюз.

Также немало критики получил сериал "Женщина-Халк" – как за сценарий, так и за визуальные эффекты. И это при том, что один эпизод сериала обходился в 25 миллионов долларов – для сравнения, это больше, чем бюджет одного эпизода финального сезона "Игры престолов".

Источники сообщают, что изначально героиня Татьяны Маслани должна была превратить в Халка лишь в 8 эпизоде шоу, но в итоге уже отснятый материал полностью перемонтировали, заставив художников визуальных эффектов в срочном порядке вносить коррективы уже на стадии постпродакшена.

По данным издания, все это вынудило боссов студии задуматься над усилением контроля над качеством работы различных департаментов компании.

Более того, пишет Variety, в итоге фанатам серии стало слишком сложно уследить за этим потоком – настолько, что они отказываются от подписок.

Запланированные проекты под угрозой

По мере того как общественная критика усиливается, босс Marvel Кевин Файги прекращает работу над сценариями и проектами, которые не работают. Показательный пример: перезагрузка "Блэйда" с Махершалой Али. Проект изначально выглядел многообещающе, но в итоге он пережил смену как минимум пяти сценаристов и двух режиссеров, а также одно закрытие за шесть недель до начала съемок.

Один из источников заявляет, что в какой-то момент Блэйд был отодвинут на задний план в сюжете, и Али уже был готов покинуть проект. В итоге Файги нанял номинированного на "Оскар" сценариста "Логана" Майкла Грина, чтобы начать все заново. Ходят слухи, что студия надеется снять фильм, который сейчас запланирован на 2025 год, с бюджетом менее 100 миллионов долларов, что является отклонением от стратегии больших расходов Marvel.

Возвращение легенд Marvel

Источники сообщают, что Marvel уже ведет переговоры о возвращении оригинальной команды "Мстителей", в том числе Роберта Дауни-младшего в роли "Железного человека" и Скарлетт Йоханссон в роли "Черной вдовы", хотя оба персонажа были убиты в фильме "Мстители: Финал". На самом деле, это не должно быть камнем преткновения – в самих комиксах любимых персонажей часто убивают только для того, чтобы воскресить благодаря силе таких вещей, как мультивселенная. Другое дело – цена вопроса, ведь вернуть этих актеров обойдется недешево. Источники сообщают, что авансовый гонорар Дауни-младшего за "Железный человек 3" составил около 25 миллионов долларов.

Ключем к оживлению Marvel может стать арсенал супергероев, которых Disney получил во время покупки 21st Century Fox в 2019 году. Эта сделка вернула под контроль студии нескольких знаменитых героев, таких как "Люди Икс" и "Фантастическая четверка". Поклонники уже с нетерпением ждут выхода "Дэдпула 3" в следующем году, который объединит наемника в исполнении Райана Рейнольдса с Росомахой Хью Джекмана, и перезапуска "Фантастической четверки", запланированного на 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: