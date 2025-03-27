Студия Marvel рассекретила имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день".
Известно, что выход ленты планируется на 1 мая 2026 года, а сейчас она еще на этапе производства под руководством режиссеров братьев Руссо. Однако создатели фильма решили уже познакомить зрителей с будущим актерским составом.
Презентация прошла довольно креативно: на видео показано 27 стульев, которые постепенно показываются в кадре. Каждый из них имеет надпись с фамилией и именем актера, которого хорошо знают поклонники, благодаря прошлым частям и известным кинолентам "Люди Х", "Фантастическая четверка", "Тор", "Черная пантера" и многим другим.
Полный список актеров в фильме "Мстители: Судный день"
- Крис Хемсворт в роли Тора
- Ванесса Кирби в роли Сью Шторм
- Энтони Маки в роли Капитана Америки
- Себастьян Стэн в роли "Баки" Барнса
- Летиция Райт в роли Черной Пантеры
- Пол Радд в роли Человека-муравья
- Вайатт Расселл в роли агента США
- Теноч Уэрта Мехия в роли Намора
- Эбон Мосс-Бахрак в роли Существа
- Симу Лю в роли Шанг-Чи
- Флоренс Пью в роли Елены Беловой
- Кэлси Грэммер в роли Зверя
- Льюис Пуллман в роли Стража
- Дэнни Рамирес в роли Сокола
- Джозеф Куинн в роли Джонни Шторма
- Дэвид Харбор в роли Красного Охранника
- Уинстон Дьюк в роли М'Баку
- Ханна Джон-Камен в роли Призрака
- Том Хиддлстон в роли Локи
- Патрик Стюарт в роли профессора Икс
- Иэн МакКеллен в роли Магнето
- Алан Камминг в роли Курта Вагнера
- Ребекка Ромийн в роли Мистик
- Джеймс Марсден в роли Циклопа
- Ченнинг Татум в роли Гамбита
- Педро Паскаль в роли Рида Ричардса
- Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума.
К слову, первый фильм вышел в 2012 году. Он был снят по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics, где супергерои объединяют свои силы для защиты Земли от угрозы. Следующие части выходили в 2015, 2018 и 2019 годах.
Напомним, ранее назван актер, который может сыграть Рубеуса Хегрида в новом сериале о Гарри Поттере.