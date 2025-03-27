Режиссерами ленты снова станут братья Руссо.

Студия Marvel рассекретила имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день".

Известно, что выход ленты планируется на 1 мая 2026 года, а сейчас она еще на этапе производства под руководством режиссеров братьев Руссо. Однако создатели фильма решили уже познакомить зрителей с будущим актерским составом.

Презентация прошла довольно креативно: на видео показано 27 стульев, которые постепенно показываются в кадре. Каждый из них имеет надпись с фамилией и именем актера, которого хорошо знают поклонники, благодаря прошлым частям и известным кинолентам "Люди Х", "Фантастическая четверка", "Тор", "Черная пантера" и многим другим.

Видео дня

Полный список актеров в фильме "Мстители: Судный день"

Крис Хемсворт в роли Тора

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм

Энтони Маки в роли Капитана Америки

Себастьян Стэн в роли "Баки" Барнса

Летиция Райт в роли Черной Пантеры

Пол Радд в роли Человека-муравья

Вайатт Расселл в роли агента США

Теноч Уэрта Мехия в роли Намора

Эбон Мосс-Бахрак в роли Существа

Симу Лю в роли Шанг-Чи

Флоренс Пью в роли Елены Беловой

Кэлси Грэммер в роли Зверя

Льюис Пуллман в роли Стража

Дэнни Рамирес в роли Сокола

Джозеф Куинн в роли Джонни Шторма

Дэвид Харбор в роли Красного Охранника

Уинстон Дьюк в роли М'Баку

Ханна Джон-Камен в роли Призрака

Том Хиддлстон в роли Локи

Патрик Стюарт в роли профессора Икс

Иэн МакКеллен в роли Магнето

Алан Камминг в роли Курта Вагнера

Ребекка Ромийн в роли Мистик

Джеймс Марсден в роли Циклопа

Ченнинг Татум в роли Гамбита

Педро Паскаль в роли Рида Ричардса

Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума.

К слову, первый фильм вышел в 2012 году. Он был снят по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics, где супергерои объединяют свои силы для защиты Земли от угрозы. Следующие части выходили в 2015, 2018 и 2019 годах.

Напомним, ранее назван актер, который может сыграть Рубеуса Хегрида в новом сериале о Гарри Поттере.

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