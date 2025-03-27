Раскрыты имена 27 актеров в новом фильме "Мстители: Судный день" / скриншот YouTube

Студия Marvel рассекретила имена актеров, которые сыграют в новом фильме "Мстители: Судный день".

Известно, что выход ленты планируется на 1 мая 2026 года, а сейчас она еще на этапе производства под руководством режиссеров братьев Руссо. Однако создатели фильма решили уже познакомить зрителей с будущим актерским составом.

Презентация прошла довольно креативно: на видео показано 27 стульев, которые постепенно показываются в кадре. Каждый из них имеет надпись с фамилией и именем актера, которого хорошо знают поклонники, благодаря прошлым частям и известным кинолентам "Люди Х", "Фантастическая четверка", "Тор", "Черная пантера" и многим другим.

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Полный список актеров в фильме "Мстители: Судный день"

  • Крис Хемсворт в роли Тора
  • Ванесса Кирби в роли Сью Шторм
  • Энтони Маки в роли Капитана Америки
  • Себастьян Стэн в роли "Баки" Барнса
  • Летиция Райт в роли Черной Пантеры
  • Пол Радд в роли Человека-муравья
  • Вайатт Расселл в роли агента США
  • Теноч Уэрта Мехия в роли Намора
  • Эбон Мосс-Бахрак в роли Существа
  • Симу Лю в роли Шанг-Чи
  • Флоренс Пью в роли Елены Беловой
  • Кэлси Грэммер в роли Зверя
  • Льюис Пуллман в роли Стража
  • Дэнни Рамирес в роли Сокола
  • Джозеф Куинн в роли Джонни Шторма
  • Дэвид Харбор в роли Красного Охранника
  • Уинстон Дьюк в роли М'Баку
  • Ханна Джон-Камен в роли Призрака
  • Том Хиддлстон в роли Локи
  • Патрик Стюарт в роли профессора Икс
  • Иэн МакКеллен в роли Магнето
  • Алан Камминг в роли Курта Вагнера
  • Ребекка Ромийн в роли Мистик
  • Джеймс Марсден в роли Циклопа
  • Ченнинг Татум в роли Гамбита
  • Педро Паскаль в роли Рида Ричардса
  • Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума.

К слову, первый фильм вышел в 2012 году. Он был снят по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics, где супергерои объединяют свои силы для защиты Земли от угрозы. Следующие части выходили в 2015, 2018 и 2019 годах.

Напомним, ранее назван актер, который может сыграть Рубеуса Хегрида в новом сериале о Гарри Поттере.

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