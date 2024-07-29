Актер снова сыграет роль в "Мстителях".

Известный американский актер Роберт Дауни-младший, который признался, что его лучшие работы в Marvel были незамеченными, вернулся в киновселенную Marvel. "Железный человек", которого убили в "Мстителях: Финал", снова сыграет в следующих частях картины, но в совершенно другой роли.

Как пишет издание Independent, следующая роль актера - Доктор Дум - один из противников "Фантастической четверки". Он сыграет в двух фильмах 2026 и 2027 года. Речь идет о "Мстителях: Судный день" и "Мстители: Тайны войны".

На сцене фестиваля Comic-Con в США Дауни-младший появился в образе своего героя Доктора Дума. Кстати, сейчас именно этот герой считается самым большим злодеем в киновселенной Marvel. Актер опубликовал в своем Instagram несколько кадров с события.

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"Новая маска, та же задача", - написал Роберт.

Однако не все поклонники супергеройской вселенной обрадовались возвращению Дауни-младшего. На Comic-Con фанаты искренне обрадовались известию, но в сети реакция была более "холодной" и даже возмутительной. Многие зрители написали, что привлечением актера к новым "Мстителям", Marvel пытается возродить франшизу, которая, по их мнению, приходит в упадок.

"Возможно, это сработает, но пока это похоже на отчаянный шаг, чтобы снова возбудить людей. Мне нравится Роберт Дауни-младший... но это похоже на отчаяние", - написал один из поклонников.

Некоторые разочарованы, что знаменитость возвращается к роли злодея после получения "Оскара" за съемки в фильме "Оппенгеймер".

"Возможно, я в меньшинстве, и это вовсе не унижение величия Дауни-младшего, которого я люблю, но это выглядит так лениво. Я не говорю, что это не сработает, потому что это, безусловно, может сработать, но... Я совсем не в восторге", - добавил другой фанат.

Вместе с негативными комментариями было и немало положительных. Многие называют возвращение артиста в Marvel "историческим решением" и с нетерпением ждут новых "Мстителей".

"Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума - это лучшее, что я могу себе представить в мире Marvel, на самом деле", - отметил поклонник.

К слову, впервые Дауни появился в киновселенной Marvel в 2008 году в роли "железного человека". После триумфа и мирового признания он сыграл эту роль в 10 фильмах. После убийства героя Роберт заявлял, что с радостью вернется в Marvel, назвав киновселенную "неотъемлемой частью его ДНК".

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший надел носки с надписью "Россия".

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