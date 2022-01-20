Нетипичный Гильермо дель Торо: обзор фильма "Аллея кошмаров"

20 января в украинский прокат вышел нео-нуарный триллер "Аллея кошмаров" от главного мастера страшных сказок Гильермо дель Торо. Впрочем, на этот раз атмосферная картина с потрясающим актерским составом получилась несколько непривычной для режиссера, но от этого не менее впечатляющей. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за свою более чем тридцатилетнюю кинокарьеру успел заслужить себе звание главного мастера страшных киносказок. За это время он поработал в самых разнообразных поджанрах хоррора – от пришельцев и мутантов до призраков и духов. Здесь были и драматические фильмы, события которых разворачивались на фоне трагических исторических событий ("Хребет дьявола", "Лабиринт фавна"), и более прямолинейные боевики ("Блэйд 2", "Хеллбой", "Тихоокеанский рубеж"), и готическая драма ("Багровый пик"), и фантастическая мелодрама ("Форма воды"), и даже вампирская эпидемия (сериал "Штамм").

Но было, то, что объединяло все его работы – что-то сверхъестественное, особая эстетика даже самых непривлекательных вещей, определенный глубокий посыл, тонко прописанные образы героев и, конечно же, потрясающий актерский состав.

Его новая работа "Аллея кошмаров" / Nightmare Alley (США, 2021), разумеется, многое из этого сохранила, но обошлась едва ли не без главного – мистики. Причем сам дель Торо анонсировал такой поворот событий еще до выхода фильма, а потому подготовленный зритель уже сразу понимал, что будет что-то нетипичное – классического хоррора здесь ждать точно не стоит. Тем не менее, и без этого фильм получился весьма достойным и во всем остальном всецело в стиле дель Торо.

О чем фильм "Аллея кошмаров"

Фильм рассказывает о мужчине по имени Стэн Карлайл – его роль очень убедительно исполняет Брэдли Купер ("Мальчишник в Вегасе", "Мой парень – псих", "Стражи Галактики", "Звезда родилась"). С самого начала становится ясно, что за плечами у него багаж весьма сомнительных деяний, но в целом он кажется парнем добрым, готовым помочь даже тем, от кого все отвернулись.

Спасаясь от призраков прошлого, Карлайн прибивается к бродячему цирку – сначала он перебивается здесь простыми подработками, но постепенно перенимает знания спившегося фокусника Пита (Дэвид Стрэтэйрн – "Миллиарды", "Земля кочевников") и его жены/напарницы Зины (Тони Коллетт – "Достать ножи", "Невозможно поверить"). И вот уже, окрыленный новыми умениями "читать людей" и подстрекаемый жаждой получить от жизни больше, прихватив симпатичную и наивную циркачку Молли (Руни Мара – "Девушка с татуировкой дракона", "Мария Магдалина") – герой отправляется покорять Нью-Йорк.

Какое-то время Стэну и Молли удается весьма успешно выманивать деньги у богачей, убеждая их в том, что мужчина умеет разговаривать с мертвыми. Впрочем, никакой мистики здесь нет – и дель Торо не устает по ходу всего фильма регулярно напоминать об этой особенности. Просто герои освоили элементарные навыки ментализма, основанные на специальной вербально-зрительной технике, которую в свое время разработал Пит.

Однако если Пит и Зина использовали ее умеренно, довольствуясь малым, то Стэном овладела жадность, которая в итоге его и погубила. Собственно, в этом и заключается основной посыл фильма. В погоне за деньгами личность Карлайла трансформируется – он предает близких, совершает мерзкие поступки и совершенно не беспокоится о том, какие последствия это будет иметь для других. Что примечательно, Стэн и сам этого не отрицает, вероятно, свято веря в то, что только таким образом можно отвоевать свое место под солнцем в депрессивной Америке на рубеже 1940-х годов.

Переломной для него становится встреча с доктором/психологом Лилит Риттер в исполнении блистательной Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Кэрол", "Властелин колец", "Тор: Рагнарек"). Используя ее знания о клиентах, Стэн решается на более рискованные аферы, которые могут закончиться для него и его близких весьма плачевно. Постепенно становится ясно, что для того, чтобы тягаться с "крупной рыбой", герою недостаточно элементарного ментализма, примитивных театрально-цирковых уловок и надежды на везение, которое, как известно, имеет свойство прекращаться.

За что стоит похвалить "Аллею кошмаров"

Как и большинство других работ Гильермо дель Торо, "Аллея кошмаров" отличается невероятной эстетикой. С одной стороны, благодаря картинке и звуку он отлично передает атмосферу Америки времен "Великой депрессии". С другой стороны, дель Торо обладает редким даром снимать красиво даже то, что у многих вызывает не самые приятные ощущения. Взять те же бродячие цирки первой половины 20 века – чаще всего в кино их изображают как фрик-шоу, вызывающие у большинства зрителей скорее отвращение, начиная от классических "Уродцев" и заканчивая "Американской историей ужасов". У дель Торо же это все выглядит как-то даже мило, несмотря на всю подноготную.

В то же время дель Торо уделил огромное внимание деталям и диалогам, за которыми стоит очень внимательно следить с самого начала, чтобы ничего не упустить ближе к концу. При этом режиссеру удается удерживать внимание зрителя на протяжении всего фильма, да так, что интрига сохраняется до самого конца. То и дело по ходу просмотра у зрителей возникают предположения, что дальше произойдет, но в итоге они не подтверждаются. И в этом вся сила саспенса от дель Торо.

Также хочется выделить мастерски поставленные диалоги, которые можно буквально растаскивать на цитаты. Отдельная похвала за шутку о Гитлере.

Ну и, конечно же, актерский состав. Здесь просто нет тех, кто не справился бы со своей ролью на высшем уровне. Помимо уже вышеупомянутых звезд, блестяще сыграли Уиллем Дефо, Рон Перлман, Ричард Дженкинс, Холт Маккэллани, Пол Андерсон и многие другие.

Спорные моменты в "Аллее кошмаров"

У фильма довольно большой хронометраж – 150 минут. При этом первая часть, описывающая жизнь Стэна Карлайла в цирке, все же выглядит несколько затянутой. Конечно, здесь есть масса моментов, важных для дальнейшего повествования, но кое-что можно было б сократить. В какой-то момент зритель может поймать себя на мысли, мол, "прошло уже полфильма, а основное действие все еще не началось, как же они влепят во вторую часть все то, что было показано в трейлере". В итоге получилось так, что и правда – некоторые моменты и персонажи после переезда Карлайла в Нью-Йорк оказались несколько скомканными и не до конца раскрытыми, а местами даже не вполне логичными. Например, отношение Карлайна к алкоголю или мотивация героини Кейт Бланшетт.

Также у зрителей может остаться легкое чувство разочарования, что их ожидания не совсем оправдаются – начиная от того, каков сюжет фильма, и заканчивая ролью определенных персонажей. Но, в принципе, это нельзя относить прям к таким уж недостаткам, скорее, пусть это будет предупреждением – не стоит слишком зацикливаться на собственных ожиданиях от фильма, лучше наслаждайтесь видением режиссера, и настраивайтесь на тот темп, который он задает.

Наш вердикт: "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо – очень красивое кино с потрясающими актерами. Однако на этот раз, вместо мистики и магии, режиссер предлагает зрителям вполне реалистичную драму о восхождении, падении и жадности. Фильм однозначно стоит того, чтобы посмотреть его на "большом экране", и даже мелкие недочеты не испортят вам общее впечатление.

Общая оценка – 8 из 10.

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Марина Григоренко