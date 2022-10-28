Выход фильма онлайн на Netflix запланирован на 6 января 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер триллера "Бледно-голубой глаз" (The Pale Blue Eye) с Кристианом Бэйлом в главной роли.

Выход фильма онлайн на Netflix запланирован на 6 января 2023 года.

Бейл, известный по фильмам "Американский психопат", "Машинист", "Бэтмен" и "Ford против Ferrari", сыграет ветерана-детектива Августа Ландора, который в 1830 году расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте. В этом ему помогает молодой курсант академии Эдгар Аллан По. Последнего сыграет Гарри Меллинг, наиболее известный по роли Дадли Дурсли в серии фильмов о Гарри Поттере.

Также в фильме сыграют Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Корона", "Половое воспитание"), Шарлотта Генсбур ("Антихрист", "Нимфоманка", "Джейн Эйр"), Тоби Джонс ("Первый мститель", "Голодные игры", "Мир Юрского периода 2"), Роберт Дюваль ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Фред Хехингер ("Улица страха", "Белый лотос") и другие.

Режиссером фильма выступил Скотт Купер, известный как режиссер фильмов "Сумасшедшее сердце" (2009), "Из ада" (2013), "Черная месса" (2015), "Враги" (2017) и "Ненасытный" (2021).

Какие новые фильмы ожидаются на Netflix

Среди самых ожидаемых киноновинок от Netflix в ближайшие месяцы – приключенческий фильм "Энола Холмс 2", главные роли в котором исполняют звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, ведьмак Генри Кавилл, а также Хелена Бонэм Картер и Луи Партридж. Фильм станет доступен 4 ноября 2022 года.

16 ноября на Netflix выйдет драма "Чудо" с Флоренс Пью в главной роли, которая сыграет медсестру, отправляющуюся в ирландскую глубинку исследовать феномен 11-летней девочки, которая внезапно прекращает есть, но остается абсолютно здоровой.

23 декабря сервис выпустит детективный триллер "Достать ножи: Стеклянная луковица" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), который станет продолжением успешного фильма 2019 года с Дэниелом Крейгом в главной роли.

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