Премьера фильма под названием "Достать ножи: Стеклянная луковица" состоится в конце 2022 года.

Netflix выпустил первый тизер будущего детективного триллера "Достать ножи: Стеклянная луковица" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), который станет продолжение успешного фильма 2019 года с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Ожидается, что премьера фильма состоится в конце 2022 года.

Как и в прошлом фильме, в центре фильма окажется детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Удача Логана", "Девушка с татуировкой дракона"). Собственно, он будет единственным персонажем из предыдущего фильма.

На этот раз эксцентричный детектив отправится в путешествие в Грецию, где его ждет разгадка еще одной тайны с участием очень колоритных персонажей.

Также в фильме сыграли Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бердмен"), Итан Хоук ("Гаттака", "Варяг", "Лунный рыцарь"), Жанель Моне ("Лунный свет", "Антебеллум"), Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "ВандаВижен"), Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Серый человек"), Кейт Хадсон ("Как отделаться от парня за 10 дней", "Война невест"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов", "Дюна") и другие.

Режиссером фильма выступит Райан Джонсон, который также поставил первый фильм.

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