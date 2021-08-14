Фильм основан на романе Эммы Донохью, действие происходит в Ирландии в 1862 году.

В Ирландии продолжаются съемки психологического триллера Netflix "Чудо" (The Wonder).

Первым кадром из фильма, который стал доступен, поделилась исполнительница главной роли триллера Флоренс Пью в своем Instagram.

"На прошлой неделе мы бродили по ирландским холмам, и это действительно было великолепное начало для прекрасного и захватывающего фильма. Какая история нам попалась, с какой командой нужно будет работать, и фантастический режиссер Себастьян Лелио, который руководит нами! Это будет весело", - поделилась впечатлениями Флоренс Пью.

Как пишет Deadline, фильм основан на романе Эммы Донохью ("Комната"), действие которого происходит в ирландском регионе Мидлэндс в 1862 году. История рассказывает об 11-летней девочке Анне О’Доннелл, которая перестала есть, но при этом оставаясь абсолютной здоровой. Понаблюдать за девочкой, которая, как говорят, не ела несколько месяцев, отправляется медсестра Либ Райт (Пью). Ей предстоит разгадать этот феномен и выяснить, действительно ли девочка выжила благодаря чуду, или там таятся более зловещие мотивы.

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В фильме также играют актеры Том Берк, Нив Алгар, Элейн Кэссиди, Тоби Джонс и другие.

Режиссером выступил Себастьян Лелио, работавший над картинами "Неповиновение", "Глория", а также и "Фантастическая женщина", которая в 2018 году получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Точная дата премьеры "Чуда" неизвестна. Netflix планирует выпустить триллер на своей платформе в 2022 году.

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Автор: Александр Топчий