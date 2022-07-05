Съемки финального сезона популярного сериала планируют начать в следующем году.

Пятый сезон популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет для него завершающим, вероятнее всего выйдет ближе к лету 2024 года.

Такое предположение высказал в интервью GQ актер Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера – одного из ключевых персонажей на протяжении всех сезонов.

"Думаю, мы будем снимать в следующем году. Они заканчивают писать его в этом году, и им нужно подготовиться и прочее... Так что он, вероятно, выйдет в середине 2024 года, основываясь на нашем предыдущем опыте работы", – отметил актер.

В то же время, как сообщает Deadline, авторы сериала братья Дафферы отметили, что в 5 сезоне эпизоды вероятнее всего будут короче, чем в 4-м. Это в первую очередь будет связано с тем, что события финального сезона будут разворачиваться сразу после финала четвертого, потому им не потребуется время на раскачку, как это было в других сезонах, сюжетные линии которых перескакивали в среднем через год. Тем не менее, они не исключают, что финальная серия, которая закроет сериал, будет больше похожа на полнометражный фильм, как это было и с окончанием 4 сезона.

Напомним, сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, который сталкивается со сверхъестественными событиями. В центре сюжета сериала – группа школьников, которым на момент старта сериала по сюжету было около 12 лет (однако к 4 сезону они заметно повзрослели), а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями.

Главные роли исполнят Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сейди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Мэттью Модайн, Пол Райзер, Кара Буоно и другие.

Как сообщал УНИАН, стриминговый сервис Netflix ненадолго "обвалился" 1 июля 2022 года, сразу после выхода финала четвертого сезона популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела".