9 августа американской актрисе Джиллиан Андерсон исполнилось 54 года. В честь этого праздника предлагаем вам вспомнить лучшие ленты с ее участием.

Сегодня американская актриса Джиллиан Андерсон отмечает свой день рождения. Сейчас она мировая звезда, обладательница множества премий, но мало кто знает, что в юношестве она работала официанткой из-за нехватки денег.

Но сегодня не об этом. Давайте вспомним лучшие ее роли в сериалах, которые и сделали ее знаменитой.

"Секретные материалы"

Джиллиан Андерсон наиболее известна как исполнительница роли агента ФБР Даны Скалли в признанном критиками телевизионном сериале "Секретные материалы", где играла все 11 сезонов.

В сериале спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе "Секретные материалы", специализирующемся на делах, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в существование инопланетян и прочие сверхъестественные вещи, в то время как Скалли верит в науку и пытается все объяснить с ее помощью. Работая в паре, Малдер и Скалли настолько привязываются друг к другу, что у них завязывается службеный роман.

"Холодный дом"

Сирота Эстер Саммерсон переезжает в Лондон по приглашению богатого и влиятельного мистера Джардинса. Его поместье "Холодный дом", в котором она становится экономкой, оживает под ее присмотром. Фильм прекрасно передает атмосферу старой Англии и тогдашних обычаев.

"Могучий кельт"

В центре сюжета Донал, который живет с одинокой матерью Кейт. Из-за постоянной нехватки денег он решается работать на дрессировщика собак Гуд Джо. И совсем скоро оказывается, что он обладает особым талантом общения с животными. В итоге Гуд делает Доналу предложение, от которого он не может отказаться. Но итог этого всего окажется не таким радужным, как хотелось бы, и главному герою придется познать суровую реальность жизни.

"Половое воспитание"

Этот сериал рассказывает о школьнике, мама которого является сексологом. В их доме часто можно услышать беседы о сексе, но застенчивый Отис пытается избегать этих тем. Но до тех пор, пока не начался новый учебный год. В первый же день он помогает однокласснику справиться с эрекцией, и это замечает его подруга. Позже она предложит ему консультировать учащихся за деньги.

"Крах"

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

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