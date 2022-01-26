Во втором месяце нового года украинцы отметят несколько важных торжественных событий. Среди них и Китайский Новый год, и День святого Валентина, и начало праздника Масленица. УНИАН расскажет, как Украина отдыхает в феврале 2022 и что празднует.
Ранее мы составляли лунный посевной календарь на февраль для тех, кто любит ухаживать за растениями.
Выходные в феврале - перечень дат
Начнем с того, что в третьем месяце зимы будет 28 дней, так как 2022-й год не високосный.
Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 и 28 февраля.
Выходные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число.
Несмотря на то, что в канун праздничных дней рабочий день украинцев сокращается на 1 час, в феврале этого не произойдет. Причина - государственных праздников в этом месяце не будет.
Праздники в феврале 2022 - список
1 февраля - Китайский Новый год; День безопасного интернета
2 февраля - День сурка
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
6 февраля - Международный день бармена
9 февраля - Международный день стоматолога
10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией
11 февраля - Всемирный день больного
13 февраля - Всемирный день радио
14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика
15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств
17 февраля - День спонтанного проявления доброты
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости
21 февраля - Международный день родного языка
22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений
25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ
Церковные праздники в феврале 2022
1 февраля - День памяти преподобного Макария Великого
2 февраля - День памяти преподобного Евфимия Великого
3 февраля - День памяти преподобного Максима-исповедника
4 февраля - День святого апостола Тимофея
5 февраля - День памяти священномучеников Климента и Агафангела
6 февраля - День памяти преподобной Ксении
7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова
8 февраля - День памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна
9 февраля - Перенос мощей святителя Иоанна Златоуста
10 февраля - День памяти преподобного Ефрема Сирийца
11 февраля - Перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца
12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия
14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля)
15 февраля - Великий праздник Сретения Господня
16 февраля - День памяти праведного Симеона и Анны пророчицы
17 февраля - Честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского
18 февраля - Иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи
19 февраля - День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского
20 февраля - День святого Парфения. Неделя о блудном сыне
21 февраля - День памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца
22 февраля - День памяти мученика Никифора Антиохийского
23 февраля - День иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц
24 февраля - День памяти священномученика Власия Севастийского
25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца
26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского
27 февраля - День святого равноапостольного Кирилла (Словенского)
28 февраля - Начало Масляной недели (Масленица)