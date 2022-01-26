Какие есть праздники в феврале и будут ли выходные, кроме суббот и воскресений - узнайте на УНИАН.

Во втором месяце нового года украинцы отметят несколько важных торжественных событий. Среди них и Китайский Новый год, и День святого Валентина, и начало праздника Масленица. УНИАН расскажет, как Украина отдыхает в феврале 2022 и что празднует.

Ранее мы составляли лунный посевной календарь на февраль для тех, кто любит ухаживать за растениями.

Выходные в феврале - перечень дат

Начнем с того, что в третьем месяце зимы будет 28 дней, так как 2022-й год не високосный.

Рабочие дни: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 и 28 февраля.

Выходные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 число.

Несмотря на то, что в канун праздничных дней рабочий день украинцев сокращается на 1 час, в феврале этого не произойдет. Причина - государственных праздников в этом месяце не будет.

Праздники в феврале 2022 - список

1 февраля - Китайский Новый год; День безопасного интернета

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

6 февраля - Международный день бармена

9 февраля - Международный день стоматолога

10 февраля - Международный день борьбы с эпилепсией

11 февраля - Всемирный день больного

13 февраля - Всемирный день радио

14 февраля - День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля - День спонтанного проявления доброты

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

21 февраля - Международный день родного языка

22 февраля - Международный день поддержки жертв преступлений

25 февраля - День инженерно-авиационной службы ВСУ

Церковные праздники в феврале 2022

1 февраля - День памяти преподобного Макария Великого

2 февраля - День памяти преподобного Евфимия Великого

3 февраля - День памяти преподобного Максима-исповедника

4 февраля - День святого апостола Тимофея

5 февраля - День памяти священномучеников Климента и Агафангела

6 февраля - День памяти преподобной Ксении

7 февраля - День иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и честь памяти святителя Григория Богослова

8 февраля - День памяти преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна

9 февраля - Перенос мощей святителя Иоанна Златоуста

10 февраля - День памяти преподобного Ефрема Сирийца

11 февраля - Перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

13 февраля - Бессеребряные мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия

14 февраля - Седмица мытаря и фарисея (до 20 февраля)

15 февраля - Великий праздник Сретения Господня

16 февраля - День памяти праведного Симеона и Анны пророчицы

17 февраля - Честь памяти преподобного Исидора Пелусиотского

18 февраля - Иконы Божией Матери "Взыскание погибших", мученицы Агафьи

19 февраля - День памяти святителя Фотия, патриарха Константинопольского

20 февраля - День святого Парфения. Неделя о блудном сыне

21 февраля - День памяти великомученика Федота Стратилата и памяти пророка Захария Серповидца

22 февраля - День памяти мученика Никифора Антиохийского

23 февраля - День иконы Божией Матери "Огневидная", а также чествование памяти священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех мучениц

24 февраля - День памяти священномученика Власия Севастийского

25 февраля - Иверской иконы Божией Матери и чествования памяти Алексия Чудотворца

26 февраля - Вселенская родительская мясопустная суббота и память преподобного Мартиниана Кесарийского

27 февраля - День святого равноапостольного Кирилла (Словенского)

28 февраля - Начало Масляной недели (Масленица)

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