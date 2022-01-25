Как выбрать оригинальный подарок на 14 февраля для мужчины или женщины - узнайте на УНИАН.

День святого Валентина отмечается каждый год 14 февраля. История гласит, что существует он несколько веков, а начало свое берет из времен правления императора Клавдия II. Царь запрещал легионерам жениться, чтобы они думали о воинском долге, а не о семье. Ситуацию спас святой Валентин, который помогал влюбленным мириться, писал письма и передавал подарки.

УНИАН расскажет, что подарить второй половинке на День святого Валентина, учитывая ее знак Зодиака.

Что подарить Овну

Мужчине: активному и целеустремленному лидеру понравится вещь, которая отражает его хобби. Это может быть спортивный или туристический инвентарь, современный гаджет или коллекционное изделие. Главное, чтобы вещь была практичной и нужной.

Женщине: огненная девушка-Овен любит выделяться из толпы, поэтому ей лучше дарить что-то, подчеркивающее ее индивидуальность. Ювелирные украшения, любимые духи или новые наушники, которых нет у подруг.

Что подарить Тельцу

Мужчине: такой человек весьма рационален, ему нужна вещь, которая прослужит долго. Выбирайте подарок, которым Телец будет пользоваться постоянно. Сделайте упор на уникальность и дороговизну, как подтверждение качества. Кстати, Тельцы - большие гурманы и точно обрадуются упаковке вкусного чая или авторскому шоколаду.

Женщине: настоящая дама-эстет, которая привыкла окружать себя практичными многофункциональными вещами. Если не знаете, что купить, подарите букет цветов и деньги - девушка сама купит себе подарок. Но если вы идете в магазин за конкретным предметом, выбирайте уникальное и дорогое изделие.

Что подарить Близнецам

Мужчине: человеку, который постоянно обучается и любит идти в ногу со временем, можно дарить сертификаты на курсы, гаджеты или книги. Главное - отталкивайтесь от интересов мужчины и выбирайте подарок, который ускорит его саморазвитие.

Женщине: девушка-воздух, постоянно желающая быть везде и вовремя, обрадуется новым часам, телефону или технологической новинке, которая упростит ее жизнь. Духи с легким цветочным ароматом, оригинальные украшения или новая сумка - тоже неплохие варианты.

Что подарить Раку

Мужчине: такой человек любит окружать себя комфортом, ему важно чувствовать себя уютно даже не работе. Вы можете купить ортопедическую подушку, увлажнитель воздуха или красивый светильник. Обязательно упаковывайте подарок и напишите письмо с теплыми словами - мужчина-Рак это оценит.

Женщине: девушки-Раки любят старинные вещи, которые несут дух прошлого. Именно поэтому им смело можно дарить антиквариат, пленочные фотоаппараты, раритетные украшения. Также удачным подарком будут декоративные изделия для дома. Если захотите остановиться на этом варианте, обращайте внимание на общий стиль квартиры.

Что подарить Льву

Читайте такжеТри знака Зодиака ждут кардинальные перемены в феврале 2022 - Павел ГлобаМужчине: ваш любимый человек огненного знака Зодиака оценит статусный и дорогой подарок. Конечно, он должен быть нужным - позолоченные статуэтки в виде царя не подойдут. Купите кожаный кошелек или ремень, золотые запонки, духи или билет на концерт любимого исполнителя - не прогадаете.

Женщине: девушка-Львица оценит дорогие украшения, эксклюзивные духи или сертификат в SPA-салон. Вы должны дать ей понять, что заботитесь о ее эмоциональном состоянии и внешнем виде. Альтернативный вариант - ужин в хорошем ресторане или поход на концерт.

Что подарить Деве

Мужчине: практичный представитель земного знака обрадуется только тем вещам, которым можно найти применение. Чехол для ноутбука или телефона, красивый блокнот, дорогая ручка или даже комплект постельного белья - вот, что можно покупать без сомнений.

Женщине: девушка этой стихии обрадуется, если вы купите ей косметику по уходу за собой или полезные вещи для дома. Если хотите приобрести украшения, останавливайтесь на лаконичных вариантах без излишней вычурности.

Что подарить Весам

Мужчине: парень такого знака Зодиака обожает качественные вещи и много времени уделяет уходу за собой. Ортопедическая подушка, кресло-качалка, органайзер или мягкий домашний халат - вот, от чего точно не откажется ваш любимый человек.

Женщине: чаще всего девушки-Весы любят рукодельничать или держат домашних животных. Поэтому смело можно дарить нитки, бусины, спицы или даже швейную машинку. Цветы в горшках, косметика или парфюмерия - подарки, которые никогда не будут лишними.

Что подарить Скорпиону

Мужчине: экстравагантные молодые люди водного знака очень ценят деньги. Для них материальный статус напрямую зависит от уровня свободы, при этом к подаркам они относятся равнодушно. Если хотите порадовать своего избранника, выбирайте авторские hand made изделия.

Женщине: банальный подарок, вроде духов или косметики - худшее, что вы можете купить девушке-Скорпиону. Остановите свой выбор на ароматических палочках или свечах, интересных книгах, современных гаджетах или уникальных изделиях с "барахолки". Главное - не цена, а смысл подарка.

Что подарить Стрельцу

Читайте такжеНазваны 4 знака Зодиака среди мужчин, которые умеют любить по-настоящемуМужчине: представитель огненного знака будет рад ярким и необычным подаркам. Он активный, поэтому туристический инвентарь или билет на самолет в другую страну точно понравятся Стрельцу. Кроме того, часто такие мужчины увлекаются культурой других стран - учитывайте это.

Женщине: девушка, рожденная под этим знаком, больше ценит эмоциональную часть праздника, нежели материальную. Выбирайте уникальные вещи, антиквариат, картины, книги. Если хотите купить косметику или парфюмерию - только необычные товары иностранного производства.

Что подарить Козерогу

Мужчине: Козероги очень талантливы, поэтому выбрать подарок им не составит труда - присмотритесь к хобби своего избранника. Также смело можно дарить товары для дома: тапочки, халаты, одеяла или подушки. Не переживайте, если не увидите на лице мужчине эмоций - они радуются внутри себя.

Женщине: девушки, рожденные под влиянием земной стихии, очень заботятся о "погоде в доме". Им можно покупать кухонные принадлежности, бытовую технику, мелочи для уюта. Иногда бывает так, что девушка-Козерог увлекается туризмом, поэтому вместительный рюкзак или термокружка не будут лишними.

Что подарить Водолею

Мужчине: воздушные молодые люди ненавидят банальные подарки, поэтому деньги, пену для бритья и носки даже не рассматривайте. Идеальный выбор - многофункциональный гаджет, которым ваш избранник будет пользоваться всегда. Например, флешка или чашка с подогревом - удобно, компактно, очень нужно.

Женщине: хороший подарок для девушки-Водолея - это поездка куда-нибудь. Можно устроить совместный отпуск на выходных, заказать еду из ресторана и побыть вдвоем. Дополнительно купите красивое растение в горшке, косметику или даже мягкую игрушку - девушки стихии воздуха радуются и непрактичным вещам.

Что подарить Рыбам

Мужчине: загадочные Рыбы оценят, если поймут, что подарок был выполнен специально для них. Это может быть портрет адресата, авторский шоколад, предмет гардероба с именем человека. Главное - ваше безраздельное внимание и уникальность презента.

Женщине: девушка-Рыбы обрадуется домашнему растению, сертификату на массаж, любым домашним мелочам, которые создают уют. Особенно удачно, если они будут связаны со стихией воды. Для девушки Рыбы важнее внимание, чем сам подарок.

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