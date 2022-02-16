День единения - совсем молодой праздник, который должен сплотить украинцев и показать, что мы - едины народ.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о вторжении России в Украину заявил о создании нового праздника. День единения Украины теперь будет отмечаться ежегодно 16 февраля. Принять участие в этом патриотическом празднике может каждый украинец.

День единения - история праздника

Зимой 2022 года без объяснений Россия стянула войска и военную технику к украинской границе, после чего мировые СМИ заявили о возможности военного вторжения РФ в нашу страну. Среди возможных дат начала войны британское издательство The Sun назвало 16 февраля.

Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать и объявил эту дату Днем единения Украины. Глава государства зарегистрировал указ о создании праздника.

Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда.... Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство

День единения Украины - смысл праздника

По словам Зеленского, этот праздник должен сплотить украинцев вокруг национальной идеи и показать российским пропагандистам, что мы - единый народ. "Украинцы имеют разный уровень доходов, профессию и вероисповедание, но все они любят свой дом и хотят жить в мире", — заявляет президент.

Как отмечают День единения 2022

16 февраля в День единения все государственные и жилые здания страны могут поднять украинский флаг, а в 10:00 исполняется гимн Украины. Украинские телеканалы в этот день будут транслировать Марафон единства, а также обсуждать насущные вопросы в стране.

Украинцы поздравляют друг друга с Днем единения и присоединяются к празднованию различными способами. К примеру, 16 февраля можно прийти на работу или учебу в вышиванке или прикрепить к одежде сине-желтую ленту. Многие родители одевают в вышиванку детей.

К празднику в соцсетях запустили флешмоб. В рамках челленджа нужно сделать фото с флагом Украины и поставить на фото хештег #UAразом, а затем передать это задание другому человеку.

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