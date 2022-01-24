Лунный посевной календарь на февраль подскажет, в какие дни последнего месяца зимы лучше сажать растения.

В феврале у дачников и огородников появляется много хлопот. Начинается подготовка к посевному сезону. В последний зимний месяц высаживают ранние овощи и цветы, засевают семена в теплице или на подоконнике, подготавливают сад к весне.

Очень важно выбрать удачный день по лунному календарю, ведь некоторые фазы считаются неплодородными. Особенно опасно работать с растениями в новолуние и полнолуние. УНИАН назвал все благоприятные и неудачные дни февраля.

Фазы луны в феврале 2022

Новолуние - 1 февраля 2022 года.

Растущая Луна - 2-15 февраля 2022 года.

Полнолуние - 16 февраля 2022 года.

Убывающая Луна - 17-28 февраля 2022 года.

Лунный посевной календарь на февраль 2022 по дням

1-2 февраля – Новолуние. Работы с растениями не проводятся.

3-4 февраля – посев тыквенных культур на рассаду и лука на выгонку зелени, посадка однолетних цветов. Поливы и подкормки очень умеренные.

4-6 февраля – посев салата, петрушки и шпината в теплице, прореживание всходов. Не рекомендуется высаживать семена на рассаду и обрезать деревья.

7-9 февраля – замачивание и проращивание семян, посев на рассаду томатов, баклажанов, огурцов, ранней капусты. Посев корнеплодов. Разрешена минеральная подкормка и обильные поливы. Не рекомендуется трогать корни растений.

10-11 февраля – посев в теплице ранней капусты, редиса, петрушки. Борьба с болезнями и вредителями. Высадка декоративных и вечнозеленых кустарников. Снегозадержание, обрезка сухих веток.

12-14 февраля – очень плодородные дни. Можно сеять и высаживать любые культуры и цветы. Не рекомендуется обработка растений химикатами.

15-17 февраля – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

18-20 февраля – посев лука-порея и редиса, пекинской капусты и сладкого перца в теплице. Пересадка ранних томатов с листьями. Разрешены подкормки, прищипки, внесение удобрений. Не рекомендуется высаживать цветы.

21-22 февраля – хорошие дни для посадки любых цветов. Посев в теплице болгарского перца, сельдерея, щавеля, баклажана, цветной капусты, свеклы. Разрешены обильные поливы и подкормки, замачивание семян.

23-25 февраля – посадка корнеплодов, репы, свеклы, горького перца. Борьба с вредителями и болезнями. Обрезка лишних веток и прививка деревьев. Посадка многолетних и луковичных цветов. Не рекомендуется рыхлить и перекапывать почву.

26-27 февраля – не плодородные дни. Не рекомендуются посадки и посевы большинства культур. Можно рыхлить почву, прореживать всходы, вносить удобрения.

28 февраля – хороший день для посадки деревьев.

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