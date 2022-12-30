Как встретить Новый год 2023, чтобы привлечь удачу, счастье и любовь - главные советы для наступающего праздника в материале УНИАН.

Каким будет 2023-й, как задобрить главный символ года, в каких цветах украсить елку, что надеть, что поставить на новогодний стол, а чего, наоборот, категорически нельзя делать - УНИАН дает ответы на все вопросы, как встретить Новый год 2023.

Черный Водяной Кролик - чего ждать от символа года

Черный Водяной Кролик - символ наступающего 2023 года. Его еще называют годом Зайца и Кота. Он находится на четвертом месте среди знаков китайского гороскопа и приходит раз в 60 лет - следующий раз год Кролика будет в 2083 году. Нынешний год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю наступит не 1 января, а в ночь с 21 на 22 января.

У японцев, тайцев и вьетнамцев новый год будет годом Кота - они больше почитают это животное. У нас, как символы, прижились оба зверя, поэтому мы называем 2023-й и годом Кролика, и годом Кота.

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Кролик - спокойный и милый, любит домашний уют. Астрологи говорят, что этот год несет процветание и мир. Ещё Кролик считается годом семейных ценностей - в этом году наладятся дела в семейных отношениях, многие встретят свою вторую половинку, женятся или выйдут замуж, также можно ожидать пополнения в семье. Каким будет новый год для каждого знака Зодиака, подскажет гороскоп 2023.

Встречаем Новый год 2023 - как украсить елку и дом

Чтобы понравиться Черному Водяному Кролику, Новый год нужно встречать в кругу близких. В доме должна быть чистота и уют. Если хотите привлечь удачу, счастье и любовь, важно обратить особое внимание на то, как украсить дом на Новый год 2023. А также есть несколько советов, как нарядить елку на Новый год 2023

Украшая дом и новогоднюю елку, выбирайте цвета 2023 года, которые нравятся Кролику. Для новогодней красавицы-елки существуют и запреты - мы подскажем, что нельзя вешать на елку на Новый год 2023.

Угостите Кролика - что должно быть на новогоднем столе 2023 года

Конечно же, у всех на праздничном столе будут разные блюда - о вкусах не спорят. Но есть несколько блюд, которыми можно задобрить хозяина нового года.

Кролик - травоядное животное, поэтому оценит блюда из овощей и фруктов. Рецепты должны быть простые, мясо можно заменить рыбой или сыром. У нас есть меню, что должно быть на столе на Новый год 2023 и что нельзя готовить.

Поставьте на праздничный стол салат Кролик, или испеките морковный торт на Новый год 2023 - Кролик будет в восторге.

Новый год 2023 - в чем встречать

Новогодняя ночь - повод надеть новый или необычный наряд. Год Кролика не обязывает выбирать конкретную одежду - пусть ваш образ будет приятным глазу и комфортным. У нас есть несколько идей, что надеть на Новый год 2023, а также что не стоит надевать на праздник.

В макияже самый оптимальный вариант - сделать мягкий и нейтральный мейкап в нежных тонах. Если хочется чего-то поинтересней, то можно сделать необычный макияж на Новый год 2023.

А что под елкой - что подарить на Новый год 2023

Подарки в год Кролика не обязательно должны быть дорогими, но в них должна быть смысловая нагрузка. Дарите то, что сделано с любовью или куплено с заботой о близких.

У нас есть несколько универсальных идей, что подарить на Новый год 2023. Также мы подскажем, что подарить маме на Новый год 2023 и что подарить мужу на Новый год 2023.

Добавьте к основному подарку фигурку кролика (например, шоколадную) или елочную игрушку в виде зайца - это порадует покровителя.

Новый год 2023 - приметы и традиции

С Новым годом связано немало примет. Например, накануне нужно избавиться от всего лишнего. Если вы еще этого не сделали, то вот вам подсказка, что нужно выбросить до Нового года. Также есть 11 вещей, которые нужно успеть сделать перед Новым годом 2023.

Приметы на Новый год 2023 помогут привлечь в дом счастье и деньги, а также предскажут погоду на будущее. А чтобы в новом году все сбывалось, мы подскажем 12 способов, как загадать желание на Новый год 2023.

УНИАН поздравляет всех с наступающим новым годом и желает хорошо отдохнуть! Ведь нас ждут прекрасные выходные на Новый год и Рождество.

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