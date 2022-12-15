УНИАН расскажет, как сделать необычный новогодний макияж.

Совсем скоро мы будем отмечать Новый 2023 год, а пока в преддверии праздника мы находимся в состоянии суеты. Ведь каждая модница размышляет над тем, какой яркий образ подобрать, как сделать маникюр на Новый год и, конечно, не забыть о макияже.

В статье УНИАН вы узнаете, как сделать новогодний легкий макияж и новогодний макияж с блестками.

31 декабря каждой девушке хочется выглядеть ярко, чтобы стать главной звездой новогоднего вечера. Если в повседневной жизни мы отдаем предпочтение легкому свежему макияжу, то на Новый год душа "гуляет". Мы экспериментируем со всеми возможными цветами, блестками и прочими элементами декора.

Видео дня

Однако не только блестки могут сделать ваш образ непревзойденным, но еще и рисунки. Обратите внимание, что в мейк-апе появились новые зимние тренды - ёлки на глазах, снеговики и нежные снежинки.

Однако если вам все же хочется сделать новогодний легкий макияж, то присмотритесь к вариантам с золотистым напылением. Не зря говорят, что золото подчеркивает статус, а в данном случае придаст вам еще и легкого сияния. Не пренебрегайте и серебристым цветом.

Чтобы задобрить Черного Водяного Кролика, стоит сделать необычный новогодний макияж в таких цветах как синий, черный, зеленый и оранжевый. Эти оттенки в макияже не только сделают вас увереннее в себе, но и помогут привлечь счастье, удачу и деньги.

Напомним, какой сделать макияж на Новый год 2023, чтобы выглядеть молодо и стильно.

Вас также могут заинтересовать новости: