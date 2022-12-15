УНИАН собрал лучшие идеи новогодних подарков, которые порадуют маму.

Новый год - лучший повод проявить заботу о близких и порадовать их приятным и полезным подарком. В этот семейный праздник стоит позаботиться о подарке для самого родного человека. Мама будет очень рада вниманию и заботе. Даже если подарок будет недорогим - главное, чтобы он был выбран от всего сердца.

Ранее УНИАН собирал универсальные идеи о том, что подарить на Новый год 2023.

Теплый подарок

Теплый подарок будет особенно актуален этой тяжелой зимой, когда в украинских домах часто пропадает отопление. К тому же пожилые люди сильнее мерзнут. Любая мама будет рада получить в подарок плед, пижаму, халат, теплый красивый свитер, набор термоносков или термос. Хороший подарок для мамы - грелка-вибромассажер, которая одновременно согревает и снимает боль.

Видео дня

Бижутерия

Многие взрослые женщины будут рады получить в подарок подвеску с крестиком, серьги, браслеты или изящное кольцо. Однако будет обидно прогадать с таким дорогим подарком, поэтому выбирайте бижутерию только если знаете мамины вкусы.

Современная техника

Современные гаджеты облегчат маме работу по дому и домашние хлопоты. Если позволяют финансы, можно подарить маме робот-пылесос, планетарный миксер, посудомоечную машинку или хлебопечку. Желательно выбирать технику с самым простым функционалом, если мама плохо ладит с гаджетами.

Цветы в горшке

Выращивание комнатных цветов - это приятное и расслабляющее занятие. Если маме нравится такое хобби - стоит подарить ей цветок или дерево в горшке, или набор для выращивания зелени.

Повербанки и аккумуляторы

Такие подарки будут полезны в любом доме в период отключений света. Повербанки и светильники с аккумуляторами или на батарейках обязательно пригодятся маме. Не забудьте подробно объяснить маме, как пользоваться подарком.

Творчество и рукоделие

Многие пожилые люди любят заниматься рукоделием. Если ваша мама относится к таким людям, то она точно будет рада набору для вышивки, изготовления мыла, лепки, изготовления ковров и другого творчества. Такой подарок успокаивает, расслабляет и развивает воображение.

Косметика и здоровье

Любая мама будет рада получить в подарок набор по комплексному уходу за кожей и телом, косметику для волос, массажёр или набор витаминов для женщин зрелого возраста. Выбирайте действительно качественное средство, потому что дешевое мама и сама себе купит.

Альбом с фотографиями

Все мамы любят предаваться воспоминаниям и пересматривать фото. Эмоциональным и душевным подарком станет большой фотоальбом, который можно наполнить всеми семейными фотографиями. Такой альбом мама сможет регулярно пересматривать и освежать в памяти старые воспоминания.

Вас также могут заинтересовать новости: