УНИАН назвал новогодние украшения и вещи, которые помогут привлечь счастье в дом.

Новый год - время чудес и хорошего настроения. Ежегодно к этому празднику мы наряжаем елку и красиво украшаем дом, чтобы зарядить себя на позитив, подарить праздник детям и привлечь счастье в дом. Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, поэтому в жилище рекомендуется расставить предметы, которые задобрят этот знак.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на Новый год 2023.

Как украсить дом на Новый год 2023 - лучшие идеи дизайна

Самый простой способ создать новогоднее настроение в доме - развесить гирлянды на стенах или потолке. В целях экономии электроэнергии лучше использовать гирлянды на батарейках.

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Привлечь в дом тепло и уют, а также создать альтернативное осветление помогут ароматические свечи. Расставьте их в разных уголках комнаты и зажгите, когда потемнее. Рекомендуется использовать мягкие природные ароматы, например, зеленый чай или хвою. Для пожарной безопасности и экономии воска рекомендуется использовать свечи в стеклянных подсвечниках.

Символу года непременно понравятся связанные с ним тематические игрушки - фигурки кроликов и игрушечные морковки. На Новый год можно купить игрушки, брелоки, статуэтки или плед с "кроличьим" орнаментом, и тогда китайский знак точно не оставит ваш дом без внимания.

Задобрят символ года и наполнят дом светлой семейной энергетикой букеты из засушенных цветов или злаков. Обычно такие композиции не ассоциируются с Новым годом, но в год Кролика они будут очень уместны.

Люминесцентные наклейки с новогодней тематикой наполнят дом светом, которого сейчас очень не хватает. Такие наклейки можно расклеить на стенах или потолке. Они точно порадуют детей, а детская радость - это лучшее украшение любого дома.

Пледы, подушки, скатерти и другие вещи для уюта - отличное украшения дома на Новый год 2023, поскольку китайский Кролик высоко ценит комфорт и удобство. Для праздничного настроения можно подобрать вещи с зимним или "кроличьим" орнаментом.

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