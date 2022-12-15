Ранее УНИАН рассказывал, как нарядить елку на Новый год 2023. Но не все игрушки одинаково хороши. Некоторые елочные украшения могут принести в дом негативную энергетику, или же могут быть опасными для здоровья. УНИАН назвал 6 видов украшений, от которых стоит отказаться при украшении елки в этом году.
- Яркие и пластиковые игрушки
- Красные игрушки
- Фигурки животных
- Хрупкие стеклянные игрушки
- Игрушки с трещинами и царапинами
- Старые и неисправные гирлянды
Яркие и пластиковые игрушки
Покровитель 2023 года Черный Водяной Кролик в китайском гороскопе обозначается как скромный и спокойный знак Зодиака, который любит природу. Исходя из характеристики этого знака не стоит вешать на елку игрушки ярких кричащих цветов, а также сделанные из пластика. Гораздо лучше подойдут деревянные или бумажные украшения.
Красные игрушки
Символ года Черный Кролик не одобрит елочные игрушки красных и оранжевых цветов. Чтобы удача точно не отвернулась от вашего дома, лучше выбирать украшения холодных, синих и белых оттенков.
Фигурки животных
В этом году стоит быть осторожными с развешиванием на елке игрушек с животными. На елку не стоит вешать украшения с природными врагами кроликов, например, лисами и волками. Также не стоит использовать изображения выдуманных хищников, таких как драконы.
Хрупкие стеклянные игрушки
Игрушки из стекла и хрусталя не стоит использовать в доме, где есть дети и домашние животные. Такие украшения очень хрупкие и легко разбиваются, из-за чего кто-то может пораниться. Астрологи также не советуют украшать елку стеклянными игрушками, поскольку этот материал не сочетается с символом года.
Игрушки с трещинами и царапинами
Не стоит вешать на елку старые игрушки с трещинами, царапинами и вмятинами, даже если они вам очень нравятся. Такие игрушки приносят в дом негативную энергетику разрушения. Кроме того, украшения с царапинами могут легко разбиться.
Старые и неисправные гирлянды
Старые и частично перегоревшие гирлянды ни в коем случае не стоит вешать на елку. Из-за проблем с проводкой в такой гирлянде елка может загореться. Также не стоит вешать на елку гирлянду, которая питается от розетки, поскольку всем украинцам сейчас нужно экономить электричество. Лучше купить устройство на батарейках.