УНИАН назвал украшения и цвета игрушек, которые не стоит использовать на новогодней елке в этом году.

Ранее УНИАН рассказывал, как нарядить елку на Новый год 2023. Но не все игрушки одинаково хороши. Некоторые елочные украшения могут принести в дом негативную энергетику, или же могут быть опасными для здоровья. УНИАН назвал 6 видов украшений, от которых стоит отказаться при украшении елки в этом году.

Яркие и пластиковые игрушки

Покровитель 2023 года Черный Водяной Кролик в китайском гороскопе обозначается как скромный и спокойный знак Зодиака, который любит природу. Исходя из характеристики этого знака не стоит вешать на елку игрушки ярких кричащих цветов, а также сделанные из пластика. Гораздо лучше подойдут деревянные или бумажные украшения.

Красные игрушки

Символ года Черный Кролик не одобрит елочные игрушки красных и оранжевых цветов. Чтобы удача точно не отвернулась от вашего дома, лучше выбирать украшения холодных, синих и белых оттенков.

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Фигурки животных

В этом году стоит быть осторожными с развешиванием на елке игрушек с животными. На елку не стоит вешать украшения с природными врагами кроликов, например, лисами и волками. Также не стоит использовать изображения выдуманных хищников, таких как драконы.

Хрупкие стеклянные игрушки

Игрушки из стекла и хрусталя не стоит использовать в доме, где есть дети и домашние животные. Такие украшения очень хрупкие и легко разбиваются, из-за чего кто-то может пораниться. Астрологи также не советуют украшать елку стеклянными игрушками, поскольку этот материал не сочетается с символом года.

Игрушки с трещинами и царапинами

Не стоит вешать на елку старые игрушки с трещинами, царапинами и вмятинами, даже если они вам очень нравятся. Такие игрушки приносят в дом негативную энергетику разрушения. Кроме того, украшения с царапинами могут легко разбиться.

Старые и неисправные гирлянды

Старые и частично перегоревшие гирлянды ни в коем случае не стоит вешать на елку. Из-за проблем с проводкой в такой гирлянде елка может загореться. Также не стоит вешать на елку гирлянду, которая питается от розетки, поскольку всем украинцам сейчас нужно экономить электричество. Лучше купить устройство на батарейках.

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