Приметы на Новый год помогут привлечь в дом счастье и деньги, а также предскажут погоду на будущее.

Новый год - время чудес и волшебства. В ночь с 31 декабря на 1 января возможно всё, если искренне поверить в чудо. Астрологи утверждают, что с помощью некоторых несложных действий можно привлечь удачу в свою жизнь на Новый год. УНИАН собрал главные приметы новогодней ночи - на деньги, любовь, удачу и погоду.

Приметы на Новый год на деньги

В новогоднюю ночь положите в карман брюк купюру крупного номинала, и носите её до утра 1 декабря. Затем переложите купюру в кошелек и не тратьте как можно дольше.

Под тарелки гостей на праздничном столе положите мелкие монетки.

Совершить крупную покупку в новогодние праздники - хорошая примета. Эта вещь будет долго радовать.

Немного монет положите в маленький мешочек, желательно красного цвета, затяните завязки и забросьте мешочек на холодильник.

На новогоднюю елку повесьте несколько купюр в качестве украшения.

До Нового года нужно раздать все долги, а также желательно вернуть то, что другие должны вам.

Приметы на Новый год на удачу

Хорошей приметой считается встретить Новый год в убранном доме, в опрятной одежде и с улыбкой на лице.

Чтобы в доме всегда было тепло и уютно, спрячьте за батарею шерстяной носок.

У кого в новогоднюю ночь будет больше всего пузырьков в бокале шампанского, тот в 2023 году будет самым счастливым.

В полночь Нового года под бой курантов откройте окно или входную дверь, чтобы в дом зашло счастье.

Раздавать блюда на новогоднем столе нужно против часовой стрелки.

Услышать пение птиц в Новый год - к счастливому и удачному году.

В центре стола для привлечения достатка и счастья нужно поставить небольшой пучок засушенных колосьев.

Задобрить Водяного Кролика поможет миска воды у зеркала.

Для привлечения удачи на стол можно поставить стаканы с ломтиками моркови.

Приметы на Новый год на любовь

Чтобы обрести любовь в новом году, на елку нужно повесить игрушку в форме сердца.

Увидеть дикого белого голубя 31 декабря - счастью в любви.

Если влюбленные во время боя курантов будут держаться за руки, то потом весь год будут вместе.

Также под бой курантов можно обменяться поцелуями.

Встретить белую бездомную собаку 1 января - к удачи в любви.

Хорошей любовной приметой считается встретить Новый год в дороге.

Чтобы удачно выйти замуж, девушке следует зажечь на Новый год 7 зеленых свечей.

Если новогодняя елка в горшке пустила мощные корни, то у пары в следующем году родится ребенок.

Чтобы девушке встретить возлюбленного в следующем году, нужно подарить случайному прохожему мужчине апельсин.

Погодные приметы на Новый год

Много снега навалило на Новый год - к дождливому лету.

Серое небо 1 января предвещает потепление, белые облака - заморозки, голубое небо - сильные ветра.

Если лед на озерах и реках замерз с буграми, то в следующем году будет хороший урожай зерна.

Луну в новогоднюю ночь четко видно - к заморозкам, а если она прячется за облаками, то скоро потеплеет.

Если всю новогоднюю ночь идет снег, то январь будет снежным.

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