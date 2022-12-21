Новый год - время чудес и волшебства. В ночь с 31 декабря на 1 января возможно всё, если искренне поверить в чудо. Астрологи утверждают, что с помощью некоторых несложных действий можно привлечь удачу в свою жизнь на Новый год. УНИАН собрал главные приметы новогодней ночи - на деньги, любовь, удачу и погоду.
- Приметы на Новый год на деньги
- Приметы на Новый год на удачу
- Приметы на Новый год на любовь
- Погодные приметы на Новый год
Приметы на Новый год на деньги
- В новогоднюю ночь положите в карман брюк купюру крупного номинала, и носите её до утра 1 декабря. Затем переложите купюру в кошелек и не тратьте как можно дольше.
- Под тарелки гостей на праздничном столе положите мелкие монетки.
- Совершить крупную покупку в новогодние праздники - хорошая примета. Эта вещь будет долго радовать.
- Немного монет положите в маленький мешочек, желательно красного цвета, затяните завязки и забросьте мешочек на холодильник.
- На новогоднюю елку повесьте несколько купюр в качестве украшения.
- До Нового года нужно раздать все долги, а также желательно вернуть то, что другие должны вам.
Приметы на Новый год на удачу
- Хорошей приметой считается встретить Новый год в убранном доме, в опрятной одежде и с улыбкой на лице.
- Чтобы в доме всегда было тепло и уютно, спрячьте за батарею шерстяной носок.
- У кого в новогоднюю ночь будет больше всего пузырьков в бокале шампанского, тот в 2023 году будет самым счастливым.
- В полночь Нового года под бой курантов откройте окно или входную дверь, чтобы в дом зашло счастье.
- Раздавать блюда на новогоднем столе нужно против часовой стрелки.
- Услышать пение птиц в Новый год - к счастливому и удачному году.
- В центре стола для привлечения достатка и счастья нужно поставить небольшой пучок засушенных колосьев.
- Задобрить Водяного Кролика поможет миска воды у зеркала.
- Для привлечения удачи на стол можно поставить стаканы с ломтиками моркови.
Приметы на Новый год на любовь
- Чтобы обрести любовь в новом году, на елку нужно повесить игрушку в форме сердца.
- Увидеть дикого белого голубя 31 декабря - счастью в любви.
- Если влюбленные во время боя курантов будут держаться за руки, то потом весь год будут вместе.
- Также под бой курантов можно обменяться поцелуями.
- Встретить белую бездомную собаку 1 января - к удачи в любви.
- Хорошей любовной приметой считается встретить Новый год в дороге.
- Чтобы удачно выйти замуж, девушке следует зажечь на Новый год 7 зеленых свечей.
- Если новогодняя елка в горшке пустила мощные корни, то у пары в следующем году родится ребенок.
- Чтобы девушке встретить возлюбленного в следующем году, нужно подарить случайному прохожему мужчине апельсин.
Погодные приметы на Новый год
- Много снега навалило на Новый год - к дождливому лету.
- Серое небо 1 января предвещает потепление, белые облака - заморозки, голубое небо - сильные ветра.
- Если лед на озерах и реках замерз с буграми, то в следующем году будет хороший урожай зерна.
- Луну в новогоднюю ночь четко видно - к заморозкам, а если она прячется за облаками, то скоро потеплеет.
- Если всю новогоднюю ночь идет снег, то январь будет снежным.