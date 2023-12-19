Предлагаем 12 способов загадать новогоднее желание, чтобы оно точно воплотилось в жизнь.

Новый год - любимый не церковный праздник украинцев, который большинство людей ждут с нетерпением. Даже самые заядлые скептики загадывают желание в новогоднюю ночь и верят, что задуманное сбудется. Все украинцы сейчас хотят одного и того же - победы и наступления мира - и мы назовем 12 способов, как загадать желание на Новый год.

Как загадать желание на Новый год с шампанским - знает чуть ли не каждый. Этот ритуал существует много лет: под бой курантов нужно записать желание на записке, сжечь её и высыпать пепел в бокал, а затем успеть выпить напиток.

В других странах существуют свои традиции загадывания новогодних желаний. Например, в Испании под бой часов съедают 12 виноградин и загадывают желания на каждую. Мы знаем еще несколько способов, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось. Главное - хорошо обдумать, чего вы хотите, ведь шанс будет лишь один.

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Ранее мы писали, какие есть приметы на Новый год 2023 на деньги, любовь и счастье.

Как загадать желание на Новый год 2023 - 12 способов

Желание в шаре

В декабре напишите свое желание на бумаге, сверните в трубочку и засуньте в елочную игрушку. Затем найдите любую елку на улице и обойдите вокруг неё девять раз, а после повесьте елочный шар с желанием как можно выше на дерево.

Записка в бутылке

Возьмите пустую бутылку от шампанского или другого алкоголя. Запишите ваше желание на бумаге, скрутите в трубочку и спрячьте в бутылке. Закупорьте крышкой и спрячьте емкость подальше, пока желаемое не сбудется.

Желания под подушкой

Если у вас много желаний - запишите каждое из них на отдельных записках, сверните в трубочку и положите под подушку в новогоднюю ночь. Ложитесь спать, а утром 1 января достаньте одну записку. То, что там написано, и сбудется в новом году.

Банка желаний

Если не получается определиться с желанием - позвольте Вселенной сделать выбора за вас. Напишите всё, чего бы вам хотелось, на отдельных записках, и 31 декабря сложите в любую прозрачную банку. Емкость можно наполнить конфетами, мелкими игрушками, монетами. Крепко закупорьте банку и поставьте в незаметном месте. В течение 2024 года некоторые упомянутые в записках желания начнут сбываться.

Желание на апельсинах

Этот китайский ритуал на желание на Новый год требует наличия 8 апельсинов. Возьмите в руки апельсины и загадайте желание, а затем в новогоднюю ночь перекатите каждый апельсин через порог дома. Тщательно помойте фрукты и в первые семь праздничных дней дарите по апельсину близким. Попутно желаете им осуществления желаний. Последний, восьмой апельсин, нужно съесть самому.

Волшебные мандарины

Возьмите несколько мандарин, напишите маркером на них желание или наклейте записки с вещами, которые хотите взять с собой в Новый год - например, "Здоровье", "Мир", "Любовь", "Счастье" и т. д. Одна мандаринка - одно желание. Теперь все мандарины нужно съесть, а лучше - поделиться с близкими.

Есть еще примета: за минуту перед боем курантов надо успеть очистить мандарин от кожуры и положить под ёлку. Успеете - год будет счастливым.

Снова мандарины, но уже с косточкой

Это надежный способ, как загадать желание на Новый год, чтобы забеременеть. Девушкам в новогоднюю ночь под бой курантов нужно успеть почистить и съесть апельсин. Если попадется хотя бы одна косточка, то стоит ждать пополнения в семье в следующем году.

Монетка желания

Если не знаете, как загадать желание на Новый год на деньги, то есть еще один способ с шампанским. Во время боя часов держите в зажатом кулаке монетку, затем в первые секунды нового года опустите в бокал с шампанским и выпейте напиток. Монетку достаньте, положите в кошелек и носите с собо1 весь год. По примете, чем крупнее будет номинал, тем выше шанс на исполнение желания.

Желание на соде

Ритуал с содой проводят для улучшения финансового положения и избавления от долгов в новому году. Накануне праздника напишите на бумаге все свои долги, кредиты и ипотеки. Затем насыпьте соду на лист и погасите её уксусом. Такой обряд поможет "погасить" ваши долги в следующем году.

На еловой ветке

В новогоднюю ночь отломите еловую ветку, прошепчите ей желание и поставьте в вазу с водой на столе или тумбе. Через три дня проверьте, сколько иголок осыпалось с ветки: если четное число, то желание в следующем году сбудется, а если нечетное, то сбудет через несколько лет или вообще не сбудется.

На бенгальском огне

А вот как загадать желание на Новый год под бой курантов, если вдруг вы совсем не подготовились? Берете бенгальский огонь, зажигаете его с первым ударом часов и загадываете желание. Сгоревший огонь нужно хранить, пока желание не исполнится.

Можно, кстати, загадать желание и убедиться в его исполнении практически сразу. Если после 12-го удара часов вам позвонит мужчина - значит, желание сбудется, а если женщина - то не сбудется.

Желание на елочной игрушке №2

Если в новогоднюю ночь не получилось загадать желание, то можно сделать это позднее, когда будете разбирать елку. Снимая с дерева последнюю игрушку, подержите её в руках и подумайте о самом заветное желании. Говорят, что оно быстро сбывается.

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