Лучшие идеи новогодних подарков для мужчины собрал УНИАН.

Приближается Новый год 2023, с которым заканчивается самый трудный год в истории независимой Украины. Но это не повод отказываться от подарков. Сейчас украинцам очень важно сплотиться и проявить заботу к близким. УНИАН поделился идеями для женщин о том, что подарить на Новый год любимому мужу.

Уютный подарок

Мужчинам тоже хочется тепла и уюта. Они несомненно будут рады подарку, который сделает их будни комфортными и уютными. Это может быть термокружка, забавная пижама или халат, плед (обычный или с рукавами), подушка.

Уход за собой

Кто сказал, что мужчины не ухаживают за собой и не прихорашиваются? Многие мужчины будут рады аксессуарам, таким как пряжки и ремни. Кому-то может понравиться набор по уходу за бородой и усами или за обувью. Дорогой парфюм позволит мужу приятно пахнуть, а качественный мужской крем будет увлажнять кожу в морозы.

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Алкогольный подарок

Ценителям спиртных напитков понравятся такие подарки, как набор для виски из камней и стаканов, или шейкер для коктейлей. Хорошим подарком может быть бутылка качественного алкоголя. Если позволяют финансы, можно подарить мужчине мини-бар.

Игра

Если муж - заядлый геймер, он будет рад новой игре для приставки или игровой подписке в сервисе Steam. А для того, чтобы скоротать время во время отключений света, можно подарить мужчине карточную или интеллектуальную игру, в которую вы потом сможете играть вместе.

Подарок для хобби

Никто лучше вас не знает хобби и увлечения вашего мужа. Если ему не хватает каких-либо приспособлений для его хобби - он будет рад тематическому подарку. К примеру, рыбак будет рад набору снастей, а мужчина-кулинар одобрит гриль на углях.

Книга

Когда в украинских домах часто отключают свет, книга помогает скоротать скучные времена. Если вы знаете любимых авторов мужа - можно попросить у консультанта книжного магазина подобрать похожие книги для подарка. Также можно подарить мужу развивающую литературу по его профессии.

Гаджеты

Если позволяют финансы, гаджеты станут хорошим подарком в наше технологичное время. Это могут быть умные часы, аудиосистема или электронная книга.

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