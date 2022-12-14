УНИАН рассказал, как красиво нарядить елку на Новый год 2023, чтобы задобрить символ года.

Новый год 2023 по восточному календарю будет годом Черного Водяного Кролика. Эзотерики утверждают, что лучшими цветами для елочных украшений в этом году будут черный, белый, серебристый, все оттенки синего, а также любые холодные цвета. УНИАН назвал 6 лучших идей дизайна новогодней елки в 2022 году, чтобы ваша елочка была самой красивой и угодила китайскому Кролику.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на удачу и деньги.

Синие украшения

Игрушки голубых и синих тонов - главный новогодний тренд на 2023 год. Если у вас есть игрушки таких цветов - смело доставайте их из шкафа и украшайте хвойную красавицу. Голубые игрушки можно сочетать с украшениями золотых и серебряных оттенков, а также с зелеными, белыми и бирюзовыми. Хорошо подчеркнет их цвет гирлянда с белым или холодным свечением.

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А вот с игрушками теплых оттенков их сочетать не стоит, да и символу года теплые игрушки не понравятся.

Черные игрушки

Черный цвет не очень популярен в елочных украшениях, поскольку многие люди относятся к этому оттенку с опаской. Также такой цвет будет неуместен на елке, если семья переживает траур.

Тем не менее черных елочных украшений боятся не стоит, особенно в 2023 году, ведь это цвет символа нынешнего года. Черный Кролик будет очень рад такому украшению. Черный цвет символизирует уверенность и надежность, стабильность жизненных планов, силу воли. Игрушки черного цвета сочетаем с золотыми и подчеркиваем их красоту желтой гирляндой.

Цитрусы и пряности

Мандарины и яблоки, палочки корицы, орехи, пряности - все это создает праздничную атмосферу и пахнет Новым годом. Из засушенных цитрусов и пряностей можно сделать симпатичные и ароматные новогодние игрушки.

Игрушки для елки своими руками

Знак Зодиака Кролик символизирует плодовитость и семейное счастье, призывает провести праздник всей семьей. Поэтому к процессу изготовления новогодних украшений можно привлечь детей и вместе сделать елочные игрушки своими руками. Затем украсьте елку бумажными ангелами, шарами из войлокам и звездами из картона. И пусть они выглядят неидеально и по-детски, но главное, что сделаны с душой.

Белое на голубом

Белые игрушки на голубой елке - очень нежное, уютное и эстетичное сочетание. Елочные украшения белого цвета хорошо подойдут для настоящей или искусственной елки с голубым отливом. Такой елочный дизайн продемонстрирует хороший вкус и тонкую душевную натуру жильцов дома.

Дары природы

Китайский Кролик очень уважает природу и призывает быть ближе к ней. Поэтому для украшения елки можно использовать бесплатные природные дары - шишки, желуди, сухие ягоды, каштаны и игрушки из веток. Их можно сочетать с обычными елочными шарами.

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