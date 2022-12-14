Как нарядить елку в год Кролика / фото ua.depositphotos.com

Новый год 2023 по восточному календарю будет годом Черного Водяного Кролика. Эзотерики утверждают, что лучшими цветами для елочных украшений в этом году будут черный, белый, серебристый, все оттенки синего, а также любые холодные цвета. УНИАН назвал 6 лучших идей дизайна новогодней елки в 2022 году, чтобы ваша елочка была самой красивой и угодила китайскому Кролику.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на удачу и деньги.

Синие украшения

Синие новогодние игрушки / фото ua.depositphotos.com

Игрушки голубых и синих тонов - главный новогодний тренд на 2023 год. Если у вас есть игрушки таких цветов - смело доставайте их из шкафа и украшайте хвойную красавицу. Голубые игрушки можно сочетать с украшениями золотых и серебряных оттенков, а также с зелеными, белыми и бирюзовыми. Хорошо подчеркнет их цвет гирлянда с белым или холодным свечением.

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А вот с игрушками теплых оттенков их сочетать не стоит, да и символу года теплые игрушки не понравятся.

Черные игрушки

Необычные новогодние украшения / фото ua.depositphotos.com

Черный цвет не очень популярен в елочных украшениях, поскольку многие люди относятся к этому оттенку с опаской. Также такой цвет будет неуместен на елке, если семья переживает траур.

Тем не менее черных елочных украшений боятся не стоит, особенно в 2023 году, ведь это цвет символа нынешнего года. Черный Кролик будет очень рад такому украшению. Черный цвет символизирует уверенность и надежность, стабильность жизненных планов, силу воли. Игрушки черного цвета сочетаем с золотыми и подчеркиваем их красоту желтой гирляндой.

Цитрусы и пряности

Как украсить елку на Новый год Кролика / фото ua.depositphotos.com

Мандарины и яблоки, палочки корицы, орехи, пряности - все это создает праздничную атмосферу и пахнет Новым годом. Из засушенных цитрусов и пряностей можно сделать симпатичные и ароматные новогодние игрушки. 

Игрушки для елки своими руками

Новогодние игрушки своими руками / фото ua.depositphotos.com

Знак Зодиака Кролик символизирует плодовитость и семейное счастье, призывает провести праздник всей семьей. Поэтому к процессу изготовления новогодних украшений можно привлечь детей и вместе сделать елочные игрушки своими руками. Затем украсьте елку бумажными ангелами, шарами из войлокам и звездами из картона. И пусть они выглядят неидеально и по-детски, но главное, что сделаны с душой.

Белое на голубом

Как красиво нарядить елку на Новый год / фото ua.depositphotos.com

Белые игрушки на голубой елке - очень нежное, уютное и эстетичное сочетание. Елочные украшения белого цвета хорошо подойдут для настоящей или искусственной елки с голубым отливом. Такой елочный дизайн продемонстрирует хороший вкус и тонкую душевную натуру жильцов дома.

Дары природы

Как нарядить елку в 2022 году / фото ua.depositphotos.com

Китайский Кролик очень уважает природу и призывает быть ближе к ней. Поэтому для украшения елки можно использовать бесплатные природные дары - шишки, желуди, сухие ягоды, каштаны и игрушки из веток. Их можно сочетать с обычными елочными шарами.

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