Как правильно встретить 2023 год, чтобы он был удачным, что выбросить из дома, а что, наоборот, оставить - советует УНИАН.

В Новом году можно все начинать с чистого листа. И не просто можно, а нужно. Говорят, что накануне Нового года следует обязательно сделать уборку в доме, выбросить все лишнее и устаревшее. Это, кстати, касается не только вещей. И на освободившееся место обязательно придет что-то хорошее и желанное. Мы проверяли - это работает. УНИАН составил список того, что нужно выбросить в первую очередь до Нового года.

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Что нужно выбросить перед Новым годом - традиции других стран

Традиция избавляться от ненужного перед Новым годом есть в Чили, Аргентине и Италии. Например, чилийцы перед Новым годом берут в руки метлу и выметают все лишнее на улицу - так прогоняют из дома всю негативную энергию.

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В Аргентине накануне Нового года улицы городов, особенно делового квартала Буэнос-Айреса, покрываются бумагой. В последний день года аргентинцы выбрасывают из окон все ненужные документы, бланки и избавляются таким образом от проблем и неудач.

Но, конечно, всех "переплюнули" итальянцы: накануне Нового года они все ненужные вещи, а не только макулатуру, выбрасывают из окон. В Италии считают, что чем больше хлама выбросишь - тем счастливее будешь в новом году.

Какие вещи нужно выбросить из дома - 5 категорий

Поломанные предметы

Треснувшая или битая посуда, сломанный зонтик, прохудившиеся кроссовки - всего этого не должно быть в доме. От техники, которую давно не можете отремонтировать, тоже нужно избавиться. Возьмите себе за правило: если сломанная вещь лежит долгое время, а у вас не хватает рук (нет желания, ресурсов) ее починить или отнести в ремонт - все, она вам не нужна. Такие предметы лишь занимают мысли и забирают энергию. Если выбрасывать жалко, то, как вариант, вы можете отдать вещь тому, кто сможет их починить.

Одежду, которую не носят

"Открываю шкаф - все тряпки, ищу тряпку - все вещи", - знакомая ситуация? Советуем перед Новым годом сделать ревизию в шкафу: набраться смелости и выбросить все, что вы не надевали в течение последних двух лет. Платья с университета, джинсы со школы, почти новый костюм, который почему-то стал мал - все "в утиль". Жалко выбросить - отдайте кому-нибудь из родственников или знакомых, кому вещи будут впору. И помните, что отдавая - мы приобретаем.

Бумагу, которая макулатура

Чеки, глянцевые журналы, газеты, инструкции, рекламные буклеты, старые квитанции, ненужные документы - это все хлам. Если вы начнете их перебирать, то сами в этом убедитесь. Если у вас нет времени все пересматривать и перечитывать - тогда просто выбрасывайте, а лучше отнесите в пункт приема макулатуры. Не факт, что вам за нее дадут много денег, но в душе появится приятное чувство того, что вы не засоряете окружающую среду.

Еще пригодится

Отвечаем сразу - не пригодится. Непонятные детали и запчасти, пустые банки и коробки, подарки, которые не подошли, сувениры-пылесборники и милые безделушки с распродажи, кулинарная книга или самоучитель по турецкому языку, которые вы еще не открывали, - они просто занимают место в доме да еще напоминают о том, что вы не успели сделать. С просроченной косметикой и лекарствами та же история - все в мусор, ведь они могут навредить здоровью.

Ненужные переживания

Это едва ли не самый главный пункт среди того, что нужно выбросить из дома перед Новым годом. Не берите с собой в Новый год стресс и волнения, изжившие себя отношения, токсичных людей и плохие воспоминания. Конечно, сказать это легко, но сделать труднее. Тогда представьте, что у этого всего истек срок годности. И еще замечено, что если навести порядок в доме, то порядок наступает и в мыслях. Поэтому приступайте к выполнению первых 4 пунктов. Вы сразу почувствуете, как стало легче дышать, и у вас появится мотивация начать новую жизнь. Входите в новый год с позитивными мыслями, планами и целями и, чтобы не происходило, верьте - у вас все получится.

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