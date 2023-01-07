Христиане отмечают церковный праздник 7 января Рождество Христово по старому юлианскому календарю. По церковному календарю сегодня наступает 25 декабря. Ранее мы писали, когда правильнее отмечать Рождество - 25 декабря или 7 января.
Украинцы имеют много давних рождественских традиций. На Рождество было принято разыгрывать вертепы - театральные сценки про рождение Иисуса Христа и побег Марии с младенцем в Египет. Также в эту дату посещают церковное богослужение.
Дети и молодежь сегодня читают колядки на Рождество. С песнями ходят по соседним домам и желают хозяевам здоровья, за что получают угощения. Популярной рождественской песней в Украине является "Щедрик, щедривочка".
Рождество в Украине отмечают с массовыми гуляниями, ярмарками и богатым праздничным столом. Еду обычно готовят постную, поскольку за праздничный стол садятся ещё на Сочельник, когда продолжается Рождественский пост. В давние времена наши предки готовили такие блюда на Рождество, как бобальки, сиченики и креплики.
В давние времена ёлку было принято ставить именно на Рождество, а не на Новый год. Также подарки дарили именно к Рождеству. Главным блюдом на столе была кутья на Рождество.
Что нельзя делать 7 января
- Хорошей приметой считается, если сегодня первым в дом зайдет мужчина. А если первой зайдет женщина, то может случиться беда.
- Нельзя надевать грязную и порванную одежду сегодня.
- На Рождество нельзя работать.
- Церковь осуждает любые гадания на Рождество.
- Охотиться и рыбачить в этот день не стоит.
- По давней примете хозяевам нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.
Приметы погоды 7 января
- Оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну.
- Если ударил мороз, то и на Крещение Господне будет холодно.
- Чем больше снега лежит на земле 7 января, тем урожайнее будет этот год.
- Ясное небо и яркая луна предвещают сильные морозы.
- Иней на деревьях предвещает похолодание.
- Если праздник выпал на полнолуние, то год будет урожайный.
- Потепление 7 января предвещает холодную весну.