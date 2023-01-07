Народный праздник 7 января известен как Рождество Христово по старому календарю.

Христиане отмечают церковный праздник 7 января Рождество Христово по старому юлианскому календарю. По церковному календарю сегодня наступает 25 декабря. Ранее мы писали, когда правильнее отмечать Рождество - 25 декабря или 7 января.

Украинцы имеют много давних рождественских традиций. На Рождество было принято разыгрывать вертепы - театральные сценки про рождение Иисуса Христа и побег Марии с младенцем в Египет. Также в эту дату посещают церковное богослужение.

Дети и молодежь сегодня читают колядки на Рождество. С песнями ходят по соседним домам и желают хозяевам здоровья, за что получают угощения. Популярной рождественской песней в Украине является "Щедрик, щедривочка".

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Рождество в Украине отмечают с массовыми гуляниями, ярмарками и богатым праздничным столом. Еду обычно готовят постную, поскольку за праздничный стол садятся ещё на Сочельник, когда продолжается Рождественский пост. В давние времена наши предки готовили такие блюда на Рождество, как бобальки, сиченики и креплики.

В давние времена ёлку было принято ставить именно на Рождество, а не на Новый год. Также подарки дарили именно к Рождеству. Главным блюдом на столе была кутья на Рождество.

Что нельзя делать 7 января

Хорошей приметой считается, если сегодня первым в дом зайдет мужчина. А если первой зайдет женщина, то может случиться беда.

Нельзя надевать грязную и порванную одежду сегодня.

На Рождество нельзя работать.

Церковь осуждает любые гадания на Рождество.

Охотиться и рыбачить в этот день не стоит.

По давней примете хозяевам нельзя покидать праздничный стол раньше гостей.

Приметы погоды 7 января

Оттепель в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Если ударил мороз, то и на Крещение Господне будет холодно.

Чем больше снега лежит на земле 7 января, тем урожайнее будет этот год.

Ясное небо и яркая луна предвещают сильные морозы.

Иней на деревьях предвещает похолодание.

Если праздник выпал на полнолуние, то год будет урожайный.

Потепление 7 января предвещает холодную весну.

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