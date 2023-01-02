Рецепт кутьи понравится всем, кто хочет приобщиться к давним украинским традициям.

Кутья - это главное рождественское блюдо, которое символизирует богатство нашей земли, связь с предками и уважение к усопшим. Традиционно кутью готовят из ячменя, хотя можно также использовать другие крупы. Заправляют кашу орехами, маком и изюмом, а также часто заливают узваром.

Есть три основных вида такой каши: богатая, щедрая и голодная. Богатая кутья постная, но содержит много сухофруктов и меда. Её готовят на Сочельник. Щедрая кутья может содержать сливочное масло и молоко. Её готовят на Старый Новый год (День святого Василия). Голодная кутья подается на Крещенский Сочельник 18 января и содержит как правило только ячмень и мед.

Кутья традиционная - ошибки и нюансы в приготовлении

Чтобы кутья получилась вкусной и рассыпчатой, а также соответствовала традиционному рецепту, нужно знать несколько нюансов её приготовления.

Видео дня

Кутью можно готовить из риса, кускуса и других круп, но такая каша не будет соответствовать традициям. Кутья символизирует связь украинцев с родной плодородной землей. Поэтому традиционно для каши берут пшеницу, ячмень или перловку, которые растут в наших широтах.

Если используете пшеницу или ячмень для приготовления кутьи, то сначала замочите крупу на 8-10 часов в холодной воде, чтобы она быстрее сварилась и была мягкой.

Если готовите пшеничную кутью, то обратите внимание на сорт пшеницы - яровая или озимая. Каждый из сортов имеет свои особенности. Яровая пшеница варится дольше, но кутья из неё получается рассыпчатой. Озимая пшеница варится намного меньше и её не нужно замачивать, но каша из неё получается липкой.

Очищенная и шлифованная пшеница варится гораздо быстрее (40-50 минут), а неочищенная - около 4 часов.

Перед приготовлением кутьи промойте кашу несколько раз. Это нужно не только для очистки каши, но и для смывания лишнего крахмала, чтобы кутья была рассыпчатой.

Кутья будет вкуснее, если варить её в кастрюле с толстым дном.

Если хотите приготовить рисовую кутью, то берите пропаренный рис. Он сделает блюдо рассыпчатым.

После ознакомления с нюансами можно приступать к приготовлению самой каши.

Кутья традиционная пшеничная

В такую кутью по желанию можно добавить любые сухофрукты или цукаты.

Ингредиенты:

пшеница - 350 г;

грецкие орехи - 50 г;

изюм - 50 г;

мак - 50 г;

мед - 2-4 ст.л.;

узвар по желанию - 2 стакана.

Пшеницу лучше замочить на ночь в холодной воде, хотя сейчас в магазинах продается готовая пшеница для кутьи, которая не требует запаривания. Тщательно промыть крупу и залить водой в соотношении крупы и воды 1:4. На 350 г пшеницы нужно 1,5 л воды. Варить крупу 40-60 минут.

Мак залить горячей водой на 15 минут, потом слить воду. Распаренный мак перетереть в кофемолке, ступке или в мясорубке. Орехи выложить в пакет и измельчить скалкой.

В большую миску выложить сваренную и остывшую пшеницу, добавить мак и орехи. Заправить медом по вкусу. Разбавить кашу до нужной консистенции водой или узваром.

Кутья рисовая с изюмом

Для кутьи лучше использовать пропаренный или длиннозерный рис.

Ингредиенты:

рис - 2 стакана;

подсолнечное масло - 100 г;

изюм - 100 г;

мед - 2 стол.л.;

вода - 4 стакана;

узвар - 2-3 стакана.

Рис промыть несколько раз. Изюм промыть, выложить на горячую сковороду с маслом и обжаривать 5-7 минут. Это придаст кутье необычный привкус. В процессе обжаривания добавить в изюм ложку сахара. Убрать со сковороды изюм и на том же масле поджарить сухой рис. Он должен стать слегка золотистым. Затем залить рис водой и варить до готовности (15-20 минут). В готовый рис добавить изюм и мед, закрыть крышкой и оставить до остывания. Готовую кутью разбавить узваром.

Кутья перловая без варки

Эта кутья готовится без варки с помощью запаривания в термосе.

Ингредиенты:

перловая крупа - 150 г;

вода - 450 г;

мед - 4 ст.л.;

грецкие орехи - 50 г;

изюм - 100 г;

мак - 3 ст.л.

Перловку промыть и выложить в термос. Залить кашу кипятком, закрутить крышку термоса и оставить на 4 часа. Мак и изюм залить кипятком, оставить на 1 час. Орехи измельчить ножом или скалкой. С мака слить воду, перемешать его с сахаром и перебить в ступке или мясорубке до появления белого "молока". Слить воду с перловки и перемешать с изюмом, перетертым маком и орехами. Заправить кутью медом и по желанию разбавить теплой водой.

Вас также могут заинтересовать новости: