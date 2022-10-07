Какую молитву читать Богородице, чтобы поставить защиту на себя и своих близких - узнайте в материале УНИАН.

В середине осени, 14 октября, православные верующие отмечают большой христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. В этот день нужно ходить в храм, ставить свечи и молиться Деве Марии о том, что для вас является наиболее важным.

Ранее мы говорили о том, что нужно делать в Покров Пресвятой Богородицы, а сегодня поделимся мощными молитвами к празднику.

Самая сильная молитва Пресвятой Богородице

О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь. Видео дня

Молитва Покрову Пресвятой Богородице о защите

Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю выну препетое имя Твое. Аминь.

Молитва Богородице о здравии и исцелении

Приими, о всеблагословенная и всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему, по коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчавши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцелявши, от бесных бесы прогонявши, обидимыя от обид избавлявши, прокаженныя очищавши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши, вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве преславней и непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Покрову Пресвятой Богородице о замужестве

О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего моего: дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя и милосердного Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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