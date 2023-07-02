День работника налоговой службы отмечается ежегодно 2 июля.

Деятельность сотрудников налоговых органов сегодня важна, как никогда - во время войны их работа стала еще более ответственной, поскольку наполнять казну и поддерживать экономику сейчас еще более необходимо.

День налоговика - история праздника

Налоговая служба работает в Украине с 1990 года, но профессиональный праздник для ее сотрудников был установлен лишь в 2000 году. Сперва праздник отмечался 30 октября, затем дата была перенесена на 2 июля, также менялось и его название в связи с реорганизацией Службы. С 2020 года указом президента Владимира Зеленского праздник называется "День налоговика Украины" вместо "День работника налогового и таможенного дела Украины".

В эту дату работники налоговой службы получают награды и премии от начальства, устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.

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День налоговика 2023 - поздравления и открытки

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Поздравляем с Днем налоговика! Желаем бдительности, усидчивости, спокойствия, слаженности и легкости в работе! Перспектив, достижений и высоких показателей. Прозрачной отчетности, понятной структурированности и щедрой оплаты труда!

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Неблагодарный это труд -

Налоги собирать.

Приходишь, хоть и не зовут,

Никто тебе не рад.

А, между прочим, многое

Зависит от страны.

За нас! За день налоговой,

За полноту казны!

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В этот день пожелаем нашим славным налоговикам внимательных, доброжелательных и добропорядочных налогоплательщиков. Пусть в вашей работе царит взаимопонимание и взаимное уважение с коллегами и предпринимателями. С праздником!

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В день работников службы налоговой

Пожелаю тебе, не тая,

Счастья в дом, всего самого доброго,

Чтоб на службе ценили тебя.

Чтоб работа в руках твоих спорилась,

В коллективе дарили почет,

И зарплата скорее удвоилась

И росла каждый следующий год!

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Поздравляю с Днем налоговика! Желаю работы без нервов и склок, высоких результатов деятельности и преуспевания в любом направлении, желаю не забывать брать налоги с фортуны и отчислять их на личный успех!

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Нелегка ваша работа:

Здесь - проверки, там - учеты.

Так позвольте пожелать:

В каждом деле счет свой знать!

Пусть работа в радость будет,

И нигде пусть не убудет.

Проверяйте, процветайте

И везде все успевайте!

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Поздравляю с Днем налоговика! Желаю постоянной удачи и успехов в работе, стабильной деятельности и большого уважения, верных решений и блестящих перспектив в жизни, личного счастья, достатка и любви.

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С Днем налоговой, удачи!

Пусть везет всегда-всегда,

И решаются задачи

Без особого труда.

Исполняются все планы,

Жизнь по графику идет,

Дома любят постоянно,

А что нужно - то придет!

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В День налоговика Украины от души хочу пожелать успешной деятельности и личных достижений, четкого контроля и удачных проверок, верных решений и большого уважения, личного благосостояния и счастья души.

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Что пожелать работникам таким,

Что за свою страну в огонь и воду?

За их отдачу и трудоголизм

Зарплат желаю выше год от года!

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Уважаемые налоговики! Поздравляю с профессиональным праздником! В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления всех мечтаний и желаний, творческого вдохновения в нашей нелегкой работе, профессионального совершенства и уверенности в завтрашнем дне.

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