Деятельность сотрудников налоговых органов сегодня важна, как никогда - во время войны их работа стала еще более ответственной, поскольку наполнять казну и поддерживать экономику сейчас еще более необходимо.
День налоговика - история праздника
Налоговая служба работает в Украине с 1990 года, но профессиональный праздник для ее сотрудников был установлен лишь в 2000 году. Сперва праздник отмечался 30 октября, затем дата была перенесена на 2 июля, также менялось и его название в связи с реорганизацией Службы. С 2020 года указом президента Владимира Зеленского праздник называется "День налоговика Украины" вместо "День работника налогового и таможенного дела Украины".
В эту дату работники налоговой службы получают награды и премии от начальства, устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.
День налоговика 2023 - поздравления и открытки
***
Поздравляем с Днем налоговика! Желаем бдительности, усидчивости, спокойствия, слаженности и легкости в работе! Перспектив, достижений и высоких показателей. Прозрачной отчетности, понятной структурированности и щедрой оплаты труда!
***
***
Неблагодарный это труд -
Налоги собирать.
Приходишь, хоть и не зовут,
Никто тебе не рад.
А, между прочим, многое
Зависит от страны.
За нас! За день налоговой,
За полноту казны!
***
В этот день пожелаем нашим славным налоговикам внимательных, доброжелательных и добропорядочных налогоплательщиков. Пусть в вашей работе царит взаимопонимание и взаимное уважение с коллегами и предпринимателями. С праздником!
***
***
В день работников службы налоговой
Пожелаю тебе, не тая,
Счастья в дом, всего самого доброго,
Чтоб на службе ценили тебя.
Чтоб работа в руках твоих спорилась,
В коллективе дарили почет,
И зарплата скорее удвоилась
И росла каждый следующий год!
***
Поздравляю с Днем налоговика! Желаю работы без нервов и склок, высоких результатов деятельности и преуспевания в любом направлении, желаю не забывать брать налоги с фортуны и отчислять их на личный успех!
***
***
Нелегка ваша работа:
Здесь - проверки, там - учеты.
Так позвольте пожелать:
В каждом деле счет свой знать!
Пусть работа в радость будет,
И нигде пусть не убудет.
Проверяйте, процветайте
И везде все успевайте!
***
Поздравляю с Днем налоговика! Желаю постоянной удачи и успехов в работе, стабильной деятельности и большого уважения, верных решений и блестящих перспектив в жизни, личного счастья, достатка и любви.
***
С Днем налоговой, удачи!
Пусть везет всегда-всегда,
И решаются задачи
Без особого труда.
Исполняются все планы,
Жизнь по графику идет,
Дома любят постоянно,
А что нужно - то придет!
***
В День налоговика Украины от души хочу пожелать успешной деятельности и личных достижений, четкого контроля и удачных проверок, верных решений и большого уважения, личного благосостояния и счастья души.
***
Что пожелать работникам таким,
Что за свою страну в огонь и воду?
За их отдачу и трудоголизм
Зарплат желаю выше год от года!
***
Уважаемые налоговики! Поздравляю с профессиональным праздником! В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления всех мечтаний и желаний, творческого вдохновения в нашей нелегкой работе, профессионального совершенства и уверенности в завтрашнем дне.