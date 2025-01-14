Дата 14 января известна интересными народными обычаями и многими событиями.

Сегодняшняя дата известна многими событиями и интересными фактами. Мы рассказали, какой праздник 14 января наступает в Украине и в мире, кто из знаменитостей родился в эту дату и как её отмечали наши предки.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане 14 января чтят грузинскую святую Нину, которая принесла православие в страну. По старому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Василия Великого, а также Обрезание Господне.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у православных и как его стоит отметить.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине - Старый Новый год 2025, который появился из-за перехода с юлианского календаря на современный григорианский. Новый год был таким популярным в народе, что его дату по старому стилю продолжают отмечать до сих пор.

Из выдающихся украинцев сегодня родились художник Афанасий Сластион, оперный певец Павел Кошиц, военный министр УНР Всеволод Петров, писатель Гордей Коцюба, ученый Василий Комисаренко, актрисы Валентина Зимня и Наталия Наум, футболист Василий Кардаш, военный и Герой Украины Сергей Пархоменко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 14 января праздник Всемирный день логики. Этот день по инициативе ЮНЕСКО учредили в дату рождения выдающегося математика и логика Альфреда Тарского. В эту дату принято вспоминать о важнейших достижениях этой сферы и подчеркивать незаменимость логики в развитии науки.

Неофициально в мире отмечаются сегодня праздники День красоты и поэзии, День домашнего уюта, День борьбы с прокрастинацией, Праздник осла, День кесарева сечения, Международный день воздушного змея.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились полководец Марк Антоний, математик Альфред Тарский, философ Альберт Швейцер, модельер Нина Риччи, писатель Юкио Мисима, режиссер Стивен Содерберг, рок-музыканты Дэйв Грол и Закк Уайлд.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают верующие, чтобы соблюсти его традиции. По новому стилю наши предки праздновали Нинин день, в который принято чествовать домашний скот. Особенно заботились о коровах, а коровье молоко наделяли целебной силой.

По старому стилю сегодня отмечается праздник Василия, в который принято посевать зерном у соседей. Занимаются этим только юноши и мужчины - ходят по селу и засевают порог хозяев пшеницей, ячменем или овсом. Во время обряда пели украинские посевалки. Хозяева благодарили посевальщиков монетой, а зерно скармливали птицам.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

В праздник сегодня категорически запрещено обижать животных, кричать на них и выгонять на улицу. Также не стоит одалживать деньги, иначе долг вам не вернут.

Сегодня известны такие погодные приметы:

если пошел снег, то в этом году ждите хорошего урожая;

птицы утром громко чирикают - к потеплению;

сильный ветер предвещает богатый урожай фруктов;

если ночью видно много звезд, то скоро станет теплее.

Погода 14 января будет пасмурной и без осадков, с температурой близкой нулю.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 14 января отмечают Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Еремей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел, Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

По старому стилю праздник 14 января наступает у обладателей имён Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

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