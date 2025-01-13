Священник объяснил, можно ли считать Старый Новый год украинским праздником и как его отметить.

Старый Новый год - необычный праздник с забавным названием, который возник из-за смены календарей. Дата, когда Старый Новый год наступит в 2025 году, остается неизменной - это ночь с 13 на 14 января. Традиции этого дня часто путают с обычаями на Василия и Маланки, хотя на самом деле это совершенно разные праздники - первый светский, а второй - религиозный.

Старый Новый год 2025 остается любимым праздником многих украинцев. Однако отношение священников к этому торжеству не такое позитивное. О том, почему он считается имперским и не имеет отношения к Украине, эксклюзивно для УНИАН рассказал протоиерей Православной Церкви Украины, отец Михаил Омельян.

Стоит ли отмечать Старый Новый год в Украине

Михаил Омельян объяснил, как возник этот "праздник". Православная церковь Украины уже перешла с юлианского на новоюлианский календарь и все праздники, которые были неподвижными, сдвинулись на 13 дней. Например, по юлианскому календарю на 13 января приходился праздник Мелании, а на 14 число - Василия Великого и старый Новый год.

В украинской традиции на Мелании и Василия щедруют и посевают. Теперь эти праздники сместились соответственно на 31 декабря и 1 января, и поэтому "праздник" Новый год по старому календарю потерял очень много традиций, поскольку ему они и не были присущи, а просто совпадали с традициями на Мелании и Василия.

Каждому украинцу, который до сих пор празднует старый Новый год 14 января, стоит понять, что же это за "праздник". Если углубиться в историю календарей и календарных реформ, то мы увидим, что старый Новый год - это не что иное, как воспоминание о праздновании, которое присуще только Российской империи и ее светскому календарю. То есть этот "праздник" не имеет никакого отношения к украинским традициям и украинскому церковному календарю.

Поскольку мы сейчас избавляемся от всего российского, то отказ от празднования старого Нового года 14 января будет шагом к искоренению из украинских традиций ненужных наслоений, которые остались со времен Российской империи.

Как отмечает отец Михаил, если посмотреть в церковный календарь, то согласно ему Новый год отмечается 1 сентября. В светском календаре Новый год отмечают 1 января. "Праздник" 14 января возник вот как - российский император Петр I в 1699-1700 годах перенес празднование Нового года с церковной даты - 1 сентября, на 1 января, но по юлианскому календарю. Таким образом этот Новый год приходился на 14 января. В эту дату Новый год в Российской империи праздновали вплоть до 1917 года.

В украинском фольклоре нет упоминаний о старом Новом годе, и от празднования этого "праздника" в Украине стоит отходить.

Что нельзя делать на Старый Новый год

По словам отца Михаила, верующим в целом нельзя гадать, и не только в какие-то конкретные дни. Человеку свойственно желание узнать свое будущее, он думает, что благодаря этому, возможно, будет лучше жить, избежит определенных ошибок или страданий и будет делать правильные поступки. Но нужно понимать, что все знает только Бог. Он направляет каждого человека к лучшему и дает ему выбор, от которого и зависит его судьба. Наша жизнь зависит и от Бога, и от нашего выбора. Каждый человек должен понимать, что он своими шагами определяет, что в его жизни произойдет дальше.

В Священном писании сказано: "Без воли Божьей и волос с головы не упадет. Все будет так, как должно быть, и как полезно для нашего Спасения, в свое время и в своем месте".

Какие известны народные традиции на Старый Новый год

О том, как отмечали Старый Новый год наши предки, эксклюзивно для УНИАН рассказал экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

Самым главным ритуалом на старый Новый год у наших предков было посевание. Посевальщики 14 января ходили по домам и желали хозяевам хорошего Нового года, отличного урожая, чтобы в доме все водилось, и в хозяйстве все было хорошо. Считалось, что посевать должны только юноши. Посевали зерном и монетками. Монетки хозяева хранили в течение года, а потом могли их потратить на свои нужды. Пшеница, которой посевали, лежала день, а потом ее собирали и, как правило, ею кормили животных - обычно кур, чтобы они хорошо неслись.

Если посевальщики засеяли у кого-то дома в городе, то этим зерном стоит покормить диких птиц. По словам Романа Шептицкого, существует поверье, что, кормя птиц или бездомных животных, мы также кормим наш род.

По старым обычаям, в том случае, если к кому-то не могли прийти посевальщики, то хозяева могли в начале суток 14 января принести в дом петуха, чтобы в жилище была эта мужская энергетика. Считалось, что именно в этот день такая энергия, которую символизируют ребята-сеятели, может в следующем году принести в дом успех, удачу, благополучие и благополучие. А девушки щедровали на крещенский Сочельник (по старому календарю отмечается 18 января).

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