День ангела 14 января - это подходящий день для именинников обратиться с молитвой к своему защитнику. Друзья и родственники могут посвятить близким несколько теплых слов по этому случаю.
У кого День ангела по новому календарю
Именины сегодня празднует огромное количество людей, поэтому в этом списке легко могут оказаться ваши близкие.
Адам - это упрямые, ранимые и доброжелательные мужчины. Они требовательны к себе и окружающим.
Андрей - мужчина с этим именем умный, практичный и привлекательный. Он также великодушный, добрый и спокойный.
Аристарх - это решительные, терпеливые и старательные люди, однако им не хватает уверенности. Эти мужчины не любят неожиданностей и готовы много работать.
Вениамин - это одаренные, талантливые люди, которые хорошо себя реализуют в творческих профессиях. Они тактичные, добрые и мягкие.
Давид - носители этого имени уравновешенные, общительные и открытые. Они также бывают самоуверенными, упрямыми и решительными.
Иеремия (также по старому календарю) - эти мужчины имеют мощный интеллект и хорошие аналитические способности. Они спокойны, уравновешены, но легко обижаются.
Иван (также по старому календарю) - противоречивые и добродушные люди. При этом они отзывчивые, волевые, открытые и справедливые.
Илья - носители этого имени сангвиники, они коммуникабельны, веселы и беззаботны. Иногда им характерна импульсивность, но они быстро отходят.
Иосиф - это стойкие и упрямые мужчины. Они дружелюбны и открыты, высокоморальны и всегда помогают друзьям.
Макар - носители этого имени прямолинейные, справедливые, рациональные и рассудительные. Им всегда доверяют, а потому часто выбирают на должность советника и консультанта.
Марк - представители этого имени эгоцентричны, но могут пойти на самопожертвование. Они способны на доброту и самолюбие, вежливы и эрудированы.
Павел - люди с этим именем спокойные и уравновешенные, они надежные, добрые и нежные.
Савва - имеет арамейское происхождение. Значение имени "мудрец". Эти мужчины не любят компромиссы, они не терпят измен, справедливы и ответственны.
Сергей - носители этого имени патриоты и государственники. Они очень одаренные, преданные друзьям, доверчивые и мягкие.
Степан - они простые, добрые и преданные. При этом эти мужчины, спокойные и невозмутимые.
Ян (также по старому календарю) - эти мужчины оптимисты и интеллигенты. Они хорошо воспитаны, сдержанные и толерантные.
Нина - носительницы этого имени самостоятельные, серьезные женщины. Они перфекционистки, добросовестные, очаровательные и тактичные.
У кого именины по старому календарю
Богдан - эти мужчины общительны, но упрямы и высокомерны. Часто бывают ленивыми, глубокими и склонными к авантюризму.
Василий - это светлые, открытые люди. Из них получаются верные и бескорыстные друзья. У этих мужчин аналитический склад ума, но при этом они фаталисты.
Вячеслав - носители этого имени справедливы, честны и миролюбивы. Они могут казаться простыми и веселыми, но на самом деле серьезные и вдумчивые.
Григорий - эти мужчины решительные, заботливые, убедительные, но дерзкие и импульсивные. У них часто вспыльчивый характер.
Михаил - они целеустремленные и любознательные мужчины, которые могут быть ранимыми и обидчивыми. У этих мужчин хорошее чувство юмора.
Николай - носители этого имени спокойны и непоколебимы, они энергичны и добры. Склонны принимать неожиданные для других решения.
Александр - настойчивые и преданные мужчины. Из них получаются хорошие друзья и отличные семьянины. Бывают раздражительными и вспыльчивыми.
Петр - эти мужчины прямолинейные, вспыльчивые, откровенные и неуравновешенные. Они преданы родным, но имеют плохую интуицию.
Платон - они добрые, щедрые и великодушные люди. Эти мужчины оптимисты несмотря на внешнюю замкнутость и мрачность.
Трофим - это достойные, благородные и импульсивные люди. Они легко находят друзей, часто бывают раздражительными и грубыми.
Яков - носители этого имени храбрые, решительные, терпеливые и сильные. Имеют сложный характер и живой ум.
Эмилия - женщины с этим именем яркие, веселые и активные. Они имеют много друзей, очень искренние, порядочные и приятные.