Это особенный праздник для Ивана, Андрея, Ильи, Нины и других.

День ангела 14 января - это подходящий день для именинников обратиться с молитвой к своему защитнику. Друзья и родственники могут посвятить близким несколько теплых слов по этому случаю.

У кого День ангела по новому календарю

Именины сегодня празднует огромное количество людей, поэтому в этом списке легко могут оказаться ваши близкие.

Адам - это упрямые, ранимые и доброжелательные мужчины. Они требовательны к себе и окружающим.

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Андрей - мужчина с этим именем умный, практичный и привлекательный. Он также великодушный, добрый и спокойный.

Аристарх - это решительные, терпеливые и старательные люди, однако им не хватает уверенности. Эти мужчины не любят неожиданностей и готовы много работать.

Вениамин - это одаренные, талантливые люди, которые хорошо себя реализуют в творческих профессиях. Они тактичные, добрые и мягкие.

Давид - носители этого имени уравновешенные, общительные и открытые. Они также бывают самоуверенными, упрямыми и решительными.

Иеремия (также по старому календарю) - эти мужчины имеют мощный интеллект и хорошие аналитические способности. Они спокойны, уравновешены, но легко обижаются.

Иван (также по старому календарю) - противоречивые и добродушные люди. При этом они отзывчивые, волевые, открытые и справедливые.

Илья - носители этого имени сангвиники, они коммуникабельны, веселы и беззаботны. Иногда им характерна импульсивность, но они быстро отходят.

Иосиф - это стойкие и упрямые мужчины. Они дружелюбны и открыты, высокоморальны и всегда помогают друзьям.

Макар - носители этого имени прямолинейные, справедливые, рациональные и рассудительные. Им всегда доверяют, а потому часто выбирают на должность советника и консультанта.

Марк - представители этого имени эгоцентричны, но могут пойти на самопожертвование. Они способны на доброту и самолюбие, вежливы и эрудированы.

Павел - люди с этим именем спокойные и уравновешенные, они надежные, добрые и нежные.

Савва - имеет арамейское происхождение. Значение имени "мудрец". Эти мужчины не любят компромиссы, они не терпят измен, справедливы и ответственны.

Сергей - носители этого имени патриоты и государственники. Они очень одаренные, преданные друзьям, доверчивые и мягкие.

Степан - они простые, добрые и преданные. При этом эти мужчины, спокойные и невозмутимые.

Ян (также по старому календарю) - эти мужчины оптимисты и интеллигенты. Они хорошо воспитаны, сдержанные и толерантные.

Нина - носительницы этого имени самостоятельные, серьезные женщины. Они перфекционистки, добросовестные, очаровательные и тактичные.

У кого именины по старому календарю

Богдан - эти мужчины общительны, но упрямы и высокомерны. Часто бывают ленивыми, глубокими и склонными к авантюризму.

Василий - это светлые, открытые люди. Из них получаются верные и бескорыстные друзья. У этих мужчин аналитический склад ума, но при этом они фаталисты.

Вячеслав - носители этого имени справедливы, честны и миролюбивы. Они могут казаться простыми и веселыми, но на самом деле серьезные и вдумчивые.

Григорий - эти мужчины решительные, заботливые, убедительные, но дерзкие и импульсивные. У них часто вспыльчивый характер.

Михаил - они целеустремленные и любознательные мужчины, которые могут быть ранимыми и обидчивыми. У этих мужчин хорошее чувство юмора.

Николай - носители этого имени спокойны и непоколебимы, они энергичны и добры. Склонны принимать неожиданные для других решения.

Александр - настойчивые и преданные мужчины. Из них получаются хорошие друзья и отличные семьянины. Бывают раздражительными и вспыльчивыми.

Петр - эти мужчины прямолинейные, вспыльчивые, откровенные и неуравновешенные. Они преданы родным, но имеют плохую интуицию.

Платон - они добрые, щедрые и великодушные люди. Эти мужчины оптимисты несмотря на внешнюю замкнутость и мрачность.

Трофим - это достойные, благородные и импульсивные люди. Они легко находят друзей, часто бывают раздражительными и грубыми.

Яков - носители этого имени храбрые, решительные, терпеливые и сильные. Имеют сложный характер и живой ум.

Эмилия - женщины с этим именем яркие, веселые и активные. Они имеют много друзей, очень искренние, порядочные и приятные.

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