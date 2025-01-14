Праздник Обрезание Господне считается великим, хотя и не относится к двунадесятым.

Ежегодно в январе православные отмечают важный праздник - Обрезание Господне. В чем его смысл, какие традиции и обычаи соблюдают в эту дату и когда отмечают по старому и по новому церковному календарю - рассказываем в материале.

Обрезание Господне - что за праздник

Обрезание Господне - это один из важных праздников в православье. Он считается великим, хотя и не относится к двунадесятым.

В эту дату, на восьмой день после рождения Христа, его родители - Дева Мария и Иосиф Обручник - принесли сына в храм. Там они дали ему имя, как указал ангел, а затем провели обряд согласно ветхозаветному закону.

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Обрезание, как обряд, символизировало смирение Иисуса перед древним иудейским законом, но при этом Он начал свое служение как исполнитель нового. Со временем обряд обрезания заменили крещением.

Когда Обрезание Господне в 2025 году - по старому и новому календарю

Обрезание Господне - праздник, который ежегодно отмечают в одну и ту же дату. Но после того, как в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарь (новоюлианский), праздники с фиксированной датой сместились в календаре на 13 дней раньше.

Поэтому 1 января теперь празднуют Обрезание по новому стилю, 14 января - Обрезание Господне по старому.

Праздник Обрезание Господне - что нельзя делать, народные обычаи

Согласно народным традициям в эту дату не следует:

ругаться, ссориться, сквернословить;

венчаться, веселиться;

отказывать в милостыне или помощи;

отправлять на охоту, забивать скот;

злоупотреблять алкоголем и чревоугодничать.

Народные приметы не советуют брать и давать что-либо в долг, говорить и думать о плохом.

День лучше всего провести в кругу семьи. Считается, что в праздник нужно просить прощения и прощать других. Также следует помочь нуждающимся - верят, что так можно стать ближе к Господу и очиститься от грехов.

Ранее мы публиковали церковный календарь на январь 2025 с праздниками по новому стилю.

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