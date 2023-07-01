В День архитектуры Украины пожелайте всем причастным бесконечного вдохновения и хороших инвесторов.

1 июля отмечают День архитектуры Украины. Этот день известен также как профессиональный праздник всех украинских зодчих - День архитектора Украины. Поздравьте их в этот день красивой открыткой от УНИАН.

День архитектора в Украине - история праздника

День архитектуры Украины отмечают, начиная с 1995 года - тогда этот праздник был учрежден президентом Леонидом Кучмой и совпадал со Всемирным днем архитектуры. Годом позже Международный союз архитекторов решил перенести праздник на другую дату, но в Украине для него оставили прежнюю - 1 июля. Этот день стал профессиональным праздником всех украинских архитекторов.

Всемирный день архитектора отмечается ежегодно в первый понедельник октября.

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День архитектора - поздравления и открытки

Поздравляю с Днем архитектора! Пусть каждый день будет прекрасен и полон вдохновения. Пусть впереди ждёт много уникальных проектов и фантастических идей. Желаю быть великим и талантливым мастером своего дела. Интересных архитектурных решений в работе и только верных решений в жизни!

***

Есть здания красивые,

А есть неповторимые,

Высокие и стильные,

Где шпилей стрелы длинные...

Архитектура славная

Все может, без сомнения.

Вас - с праздником! И главное,

Желаем вдохновения!

***

Пусть возвышаются величественные строения, архитектурные шедевры, которые Вы проектируете, воздвигаете, вкладывая душу и сердце. Пусть Ваш талант и дальше создают красоту и уют. С днем архитектуры!

***

Позвольте в ваш профессиональный праздник небольшое лирическое отступление. Говорят, что архитектура - это застывшая музыка. Если это так, Вы гениальный композитор! И неважно, создаете ли Вы монументальную классику или повседневные шлягеры - главное, что это нравится людям. И поэтому мы очень Вас просим продолжать творить, обогащая мир новыми произведениями! Бог Вам в помощь и с Днем архитектора!

***

Сегодня отмечаем

Мы день архитектуры.

Достойны восхищения

Прекрасные скульптуры.

Величественные здания,

Что украшают жизнь.

Масштабность обывателю

Так трудно их постичь.

Желаем вдохновения

Творцам больших домов.

Что стали украшением

Родных нам городов.

***

Поздравляю с Днем архитектора! Что может быть прекраснее, чем возводить сооружения, которые прослужат не одному поколению, украсят города и может быть, послужат их визитной карточкой? Пусть реализуются все твои мечты, архитектор! Живи в гармонии с музой и самим собой!

Творцы дворцов, творцы культуры!

У вас пусть будет все о‘кей,

Желаем вам прекрасных дней!

Трудитесь славно и прилично,

Пусть будет мир на фронте личном!

И главное, пусть будет дом,

В котором счастье и покой!

***

В славный День архитектуры,

Без отрыва от культуры,

Архитекторов поздравим,

Пожелания оставим:

Чтоб творить неординарно,

А искусно и шикарно,

Чтобы люди восхищались,

И от счастья улыбались!

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