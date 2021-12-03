Стрелку сообщили о подозрении, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В столице задержали мужчину, который за некачественного ремонта прострелил киевлянину ногу.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы.

По словам следователя Святошинского управления полиции Петра Руденко, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений, из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась драка.

"В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленника, 1969 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметил он.

Читайте такжеВ центре Киева мужчина ударил прохожего ножницами в грудь (фото)Руденко добавил, что у мужчины изъяли револьвер "Флобер", который направили на экспертизу.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка, с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений) и сообщили мужчине о подозрении.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчины силой вытолкали "лишнего" пассажира из салона маршрутки.

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Автор: Антонина Доломанжи