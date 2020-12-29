Приемщица вторсырья осуществляла реализацию алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

В Киеве по требованию нардепа Леси Забуранной и местных жителей Дарницкие полицейские провели ряд рейдов и привлекли к админответственности местную жительницу за торговлю фальсифицированными алкогольными напитками.

На месте изъяли 36 л фальсификата. Об этом сообщил пользователь Алексей Кот в Facebook-сообществе "Новая Дарница".

Так, жители дома, расположенного на улице Привокзальной Дарницкого района, пожаловались, что в расположенном рядом парке постоянно распивают спиртное, приобретенное в двух местных пунктах приема вторсырья. А впоследствии, по словам жителей, эти любители алкоголя нарушают общественный порядок.

Читайте такжеВредное праздничное меню. Что нужно знать, чтобы не наесться яда и не напиться химииТак, в одном из указанных жителями дома заведении правоохранители задокументировали факт продажи спиртных напитков кустарного производства.

"На месте правоохранители обнаружили и изъяли 36 л жидкости с характерным запахом спирта в пластиковых бутылках", - говорится в сообщении.

Приемщица вторсырья пояснила полицейским, что работает в пункте не официально и осуществляет реализацию алкогольных напитков без соответствующих разрешительных документов.

На 48-летнюю женщину составлен админпротокол по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает уплату штрафа. Соответствующие материалы переданы в суд.

Кроме того, полицейские провели профилактическую работу по недопущению курения и употреблению алкоголя в общественных местах. Правонарушителей привлекли к админответственности.

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Автор: УНИАН