Жители ветхих домов призвали столичные власти не мешать строительству для них новых квартир

Жители ветхих домов на улице Макаровской и Академика Ромоданова вышли под столичную мэрию с требованием не мешать их переселению из аварийных домов в новые квартиры. Они заявляют, что проект под угрозой из-за деятельности политиков-популистов.

«Дома на улице Макаровской и Академика Ромоданова построены в 50-60х годах, на сегодня в них полностью прогнили инженерные коммуникации, ни разу не проводился капитальный ремонт. Они находятся, фактически, в аварийном состоянии, в стенах и потолках огромные трещины, куски фасада падают на головы людей. Нам приходится все делать за свой счет – ремонтировать канализацию, электросети, крышу, фасады, а также убирать территорию. Более того, согласно отчету ГП НИИСК («Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» - ред.), наши дома уже имеют «ненормативный крен». То есть существует реальная угроза жизни людей. Мы обращались в разные инстанции и органы власти, но получали только отписки. Год назад нам предложили обмен нашего жилья на новые квартиры с ремонтом в современном жилом комплексе, который строит компания «Интергал-Буд». Сначала под склонами, на которых стоят наши дома, построят новую подпорную стену, чтобы обезопасить людей. После этого ниже по улице Макаровской начнется строительство первого нового дома. После переселения всех жильцов старые дома снесут и построят на их месте новые. Большинство жителей поддерживает этот проект, ведь мы получаем новое жилье в современных домах с такой же или большей площадью и готовым ремонтом. Ни у нас, ни у государства нет средств на новое жилье вместо аварийного. Участие инвестора-застройщика в этом проекте - это единственный шанс для нас переехать из старых домов в современные квартиры. Кроме того, застройщик сделает красивую территорию, проложит пешеходные дорожки, обустроит парковые зоны», - отметила Ольга Чабан, координатор инициативной группы жителей домов на улице Макаровской, 1, и Академика Ромоданова, 19-19а.

По ее словам, на месте строительства жилого комплекса никогда не было парка или сквера, территория склонов использовалась как свалка, сейчас там тонны мусора, которые никто, кроме застройщика, не будет убирать - ни КГГА, ни депутаты Киевсовета.

«Когда же проект стартовал, поставили забор, сразу началось препятствование строительству под видом защиты наших интересов. Киевские политики Левченко и Кутняк приходили к нам в субботу, пытались сагитировать жителей против стройки. Мы провели им экскурсию, показали, в каком ужасном состоянии находятся наши дома. Тогда они притихли, перестали говорить о застройке и обещали помочь с капитальным ремонтом. Но уже в понедельник в интернете и соцсетях стали распространяться статьи о возмущении жителей «очередной незаконной стройкой». А вчера, 11 марта, Кутняк, используя свои полномочия, надавил на департамент благоустройства КГГА, чтобы они приостановили действие карточки на временное нарушение благоустройства, по сути, разрешение на установку забора. Нас, жителей Макаровской и Академика Ромоданова, очень возмущает то, что они, во-первых, ничего не делают, чтобы помочь нам, и при этом препятствуют строительству для нас новых домов. Во-вторых, они делают это от нашего имени, прикрываясь интересами жильцов. Хотя все понимают, что это просто пиар перед осенними выборами», - заявила Ольга Чабан.