100-летний Патон обратился к команде Зеленского: мост Патона нужно немедленно реконструировать (документ)

Академик подчеркивает, что одному из основных столичных мостов через Днепр грозит закрытие из-за аварийного состояния.

Директор Института электросварки Борис Патон обратился к лидеру столичной команды "Слуги народа" Александру Ткаченко по поводу необходимости реконструкции моста Патона, названного в честь отца академика Евгения Патона.

"Начиная с середины 2018 года Научно-технический комплекс "Институт электросварки имени Е.О. Патона" Национальной академии наук Украины неоднократно обращался к руководству КГГА по поводу критического состояния моста им. Е.О. Патона через р. Днепр в г. Киеве, который по результатам обследования, выполненного ООО "Украинский институт стальных конструкций имени. М. Шимановского", признан как такой, что находится в аварийном состоянии. К сожалению, вынужден констатировать, что несмотря на то, что решения, которые принимались на совещаниях в КГГА и КП "Киевавтодор" относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработкой проекта его реконструкции до настоящего времени не выполнены", - говорится в обращении.

Читайте такжеИнфраструктурный кризис: как предотвратить мостопад в Украине

Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке.

"В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, которым является мост имени Е.О. Патона, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в г. Киеве", - отмечает академик.

"Прошу Вас и Ваших коллег по партии "Слуга Народа" вмешаться в ситуацию и поспособствовать тому, чтобы КГГА и КП "Киевавтодор" в кратчайшие сроки начали работы по реконструкции моста имени Е.О. Патона, который находится в аварийном состоянии", - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, в конце июня на Осокорках в Киеве отвалилась часть путепровода, обломки упали на автомобиль, который проезжал под ним.