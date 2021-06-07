Капитализм с социалистическим лицом: как развитие страхования изменит украинскую медицину

На сегодня большинство украинцев недовольны существующей системой здравоохранения. Государственные больницы нередко не справляются с нагрузкой, а услуги коммерческих клиник остаются привилегией преимущественно богатых из-за своей дороговизны. УНИАН разобрался, как развитие и популяризация страхования здоровья позволит выровнять возможности доступа населения к качественной медицинской помощи и изменить лицо украинского здравоохранения.

О несовершенствах отечественной системы здравоохранения не говорил только ленивый. Пациенты нередко жалуются на ненадлежащее качество обслуживания в клиниках, халатность и грубость врачей, неправильно поставленные диагнозы и устаревшие методы лечения. Сами же доктора сетуют на нищенские зарплаты и тяжелые условия труда, особенно – в регионах.

Стремительное старение населения, приводящее к увеличению нагрузки на больницы, удорожание медицинских услуг и лекарств на фоне общего снижения доходов украинцев и массовые увольнения докторов из-за несправедливой системы оплаты труда – лишь способствуют увеличению пропасти между системами здравоохранения в Украине и более развитых странах.

А начатая в 2018 году медицинская реформа хоть и должна была, согласно изначальной задумке, приблизить качество украинского медицинского обслуживания к западным стандартам, так и не была полноценно реализована и застряла на полпути.

Сегодняшние реалии таковы, что около 90 процентов украинского медицинского рынка находится в «тени». Качественное медицинское обслуживание, предоставляемое крупными частными клиниками – стоит немалых денег, а гарантированная государством «бесплатная» медицина мало того, что, по сути, таковой не является, так еще и не часто радует пациентов качеством.

Все это приводит к тому, что обеспеченные жители крупных городов предпочитают в случае возникновения проблем со здоровьем обращаться в частные клиники: коммерческие учреждения заинтересованы в том, чтобы оказать пациентам квалифицированную помощь и уход, поскольку от этого напрямую зависит их доход. Но подобный выбор доступен не всем. По данным участников рынка, услугами частных больниц на сегодня пользуются всего лишь не более 5 процентов украинцев, поскольку обслуживание в таких медучреждениях стоит, отнюдь, не дешево.

Так что же делать, если многие государственные больницы разочаровывают пациентов и не справляются с нагрузкой (особенно на фоне пандемии COVID-19), а качественная коммерческая медицина остается за гранью финансовых возможностей большинства украинцев? Решение есть, и это – медицинское страхование.

УНИАН разобрался, почему будущее медицины – за частными клиниками, как страховые компании выравнивают возможности доступа разных групп населения к качественным медицинским услугам, и как развитие страховой медицины может изменить лицо украинской системы здравоохранения уже в обозримом будущем.

Зарубежный опыт против украинской реальности

В зависимости от того, кто оплачивает медицинские услуги: пациент или государство – все страны мира можно поделить на несколько условных групп.

Первая и наиболее привычная для постсоциалистических стран модель здравоохранения – социальная – предусматривает, что большинство оказываемых медицинских услуг оплачивается государством за счет собранных налогов, а потому лечение является по сути бесплатным для пациента, поскольку отдельная плата за визит к врачу не взымается. Среди стран с высоким уровнем медицины такая модель работает, к примеру, в Швеции, Италии, Испании.

Следующая модель – коммерческая – полная противоположность первой. В данном случае медицинские учреждения рассматриваются как частные структуры, ориентированные на получение прибыли, а потому каждая предоставляемая ими услуга имеет свою, как правило, высокую цену. Такой подход использует Израиль.

И третья модель – гибридная – это своеобразная смесь предыдущих двух. Самым ярким примером такой системы являются США, в которых медицинскую помощь предоставляют частные клиники, а граждане, не имеющие возможности оплатить дорогостоящее лечение, могут рассчитывать на специальные страховые программы, которые финансируются и субсидируются правительством.

Всего таких программ две: Medicaid, которая предназначена для помощи малообеспеченным людям с низким уровнем доходов, и Medicare - нацеленная на граждан старше 65 лет и людей предпенсионного возраста, имеющих проблемы со здоровьем.

В Украине был выбран именно «американский» вектор развития медицины. В 2018 году тогдашний министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала старт медицинской реформе в стране, которая, согласно изначальному замыслу, была очень близка по своей идеологии к гибридной модели США, хотя формально, при этом, не называлась «платной коммерческой медициной».

До внедрения медреформы в Украине действовало плановое распределение средств, доказавшее свою неэффективность, поскольку выделенные государством деньги, по сути, осваивались на местах, и об обновлении оборудования в больницах, повышении квалификации и заработных плат врачей речи почти не шло. Медицинская реформа должна была сломать эту систему: ожидалось, что государственные средства будут распределяться не по некоему плану, а по количеству пациентов, которые обслуживаются в том или ином медучреждении. Простыми словами, планировалось, что в случае болезни отдельно взятого пациента, средства, собранные с уплаченных украинцами налогов, направятся на счет больницы, в которой он будет лечиться. То есть, деньги – должны были следовать за пациентом. При этом, все полученные услуги должны были тарифицироваться, врач - получать за свою работу определенный процент (условно, премию), а пациент – качественное лечение.

Однако, внедрить реформу полноценно так и не удалось. Экс-министр здравоохранения Максим Степанов перечеркнул описанные начинания, частично воскресив централизованное распределение средств между больницами.

«Повод (для отката в проведении реформы — УНИАН) — медийный негатив из-за того, что часть больниц начали получать меньшее финансирование, когда деньги «ушли за пациентом». По форме это новая система. По содержанию — старая... Конечно, это не решит ни проблем больниц, ни особо — проблем пациентов. Но решит проблемы министра», - комментировал экс-заместитель министра здравоохранения (в 2016-2019 годах) Павел Ковтонюк политику, которая проводилась в украинской медицине последние два года.

Прогнозировать, как будет развиваться украинская медицинская система в дальнейшем – пока сложно, поскольку все зависит от вектора, который выберет новый министр здравоохранения Виктор Ляшко, назначенный на этот пост 20 мая.

Плата за качество

Везде в мире, и Украина - не исключение, основными драйверами инноваций и положительных изменений в сфере здравоохранения являются коммерческие медучреждения, а не государственные.

Хотя в государственных больницах также работает множество отличных специалистов, которые по уровню квалификации не уступают частникам, и госклиники на сегодня предлагают своим пациентам не меньший перечень услуг, у государства, как их владельца, не хватает средств, чтобы массово внедрить качественную систему обслуживания из-за ее дороговизны.

Именно потому в 1990-х годах первые аппараты УЗИ появлялись именно в частных медицинских кабинетах и поликлиниках. Сейчас же крупные коммерческие сети оборудованы новейшими аппаратами МРТ, КТ, могут похвастаться качественным и дорогостоящим оборудованием для диагностики и лечения онкологических заболеваний. У них достаточно средств для того, чтобы содержать штат ведущих специалистов и регулярно повышать их квалификацию.

В качестве примера преимуществ коммерческой медицины можно привести стоматологические услуги. Если еще в начале двадцать первого века большинство украинцев посещали преимущественно государственные стоматологические кабинеты, то теперь даже люди с уровнем дохода ниже среднего предпочитают им частников.

«Частные клиники приглашают на работу опытных, топовых, проверенных временем и отзывами врачей, оказывающих свои услуги качественно и клиентоориентированно. Мы занимаемся вопросами сервиса, результативности предоставляемых услуг, болеем за появление положительных отзывов от пациентов, ведь «сарафанное радио» - лучший рекламный инструмент. И клиент «голосует» своим кошельком», - сказал собственник и директор частной житомирской клиники «Медибор» Виктор Борщивский.

Частные клиники конкурируют между собой за каждого пациента, потому что именно от того, останется ли он доволен обслуживанием и будет ли рекомендовать клинику своим знакомым – зависит доход того или иного коммерческого учреждения. А чем выше доход – тем больше средств владельцы клиники могут инвестировать в модернизацию оборудования, проведение тренингов для своих специалистов, и тем еще более привлекательными становятся для своих пациентов.

Но, при этом, для большинства представителей среднего класса, а, тем более, людей с низким уровнем дохода коммерческая медицина по стоимости своих услуг остается недоступной. Стереть «классовые» грани и повысить доступность частной медицины для большего количества населения способно медицинское страхование – чрезвычайно популярная практика в Европе и США и, к сожалению, не слишком распространенная в Украине.

Преимущества страховой медицины

В Украине, в отличие от развитых западных стран, на сегодня существует только добровольное медицинское страхование (ДМС), при котором человек самостоятельно решает, в какой форме, на каких условиях, на какой период застраховаться, и стоит ли это делать вообще. Пока что рынок ДМС в Украине недостаточно развит из-за отсутствия страховой культуры, которая присуща европейским странам и США. Однако, даже несмотря на это, из года в год он демонстрирует положительную динамику и ежегодно растет на около 20 процентов.

Так, в 2020 году по договорам ДМС было оказано медицинских услуг на суму 2,6 миллиардов гривень. По состоянию сегодня, услугами медицинского страхования пользуются около 700 тысяч украинцев. Но подавляющее большинство из них – не покупали полис самостоятельно, а получили его в виде бонуса от компании, в которой работают.

«Доля корпоративного медицинского страхования (ДМС), когда работодатель страхует своих сотрудников на случай болезни, в компании «ИНГО» составляет около 95 процентов от общего портфеля ДМС. Существенных изменений в ближайшее время мы не предвидим, но фиксируем рост популярности и среди физических лиц», - рассказала руководитель управления личного страхования компании «ИНГО» Марина Зварич.

Низкая популярность медицинского страхования среди населения объясняется общим уровнем недоверия к страховому рынку как таковому и банальным непониманием, как работает эта услуга. Хотя на самом деле все просто. В зависимости от выбранного полиса, застрахованный может рассчитывать на то, что в случае наступления страхового случая (болезни или травмы) страховая компания полностью или частично покроет его расходы на диагностику, лечение и лекарства.

«У меня корпоративная медицинская страховка. К счастью, пользуюсь ей нечасто, но, когда наступает необходимость, очень доволен, потому что это удобно, быстро и действительно помогает экономить деньги. Если твое здоровье шалит, ты звонишь по номеру страховой, описываешь симптомы, и тебя записывают к профильному врачу в выбранной тобой клинике на удобное для тебя время. В зависимости от того, какую клинику ты выбрал, страховая либо в полной мере, либо частично оплачивает консультацию, дополнительные анализы и обследования, если это необходимо, и необходимые лекарства», - поделился с УНИАН своим опытом 31-летний IT-специалист из Киева Дмитрий, добавив, что в случае, если однажды сменит работу, и следующий его работодатель не предложит ему медицинскую страховку от компании, велика вероятность, что он решит застраховаться самостоятельно.

То, какие именно проблемы со здоровьем подпадают под определение страхового случая, и, соответственно, могут быть компенсированы страховой компанией, зависит от широты выбранного полиса, который по своей сути напоминает конструктор.

Самый простой и дешевый полис покрывает только экстренную стационарную помощь. Сюда может входить вызов скорой помощи от частной клиники и экстренный стационар на базе государственных больниц. А затем на эту базу наслаиваются дополнительные услуги, выбранные клиентом – вплоть до стоматологии и лечебных массажей, - которые определяют финальную цену полиса.

«Самый дешевый полис можно приобрести от тысячи гривень в год, и даже он позволит человеку получить покрытие необходимых медикаментов при экстренном стационарном случае. Максимальную сумму назвать сложно, поскольку она зависит от наполнения программы, но, в среднем, это около 25 тысяч гривень в год. Самые дорогие – детские полисы, они могут включать патронаж новорожденных и плановую вакцинацию», - пояснила Зварич.

Финансовая выгода для застрахованного заключается в том, что все страховые компании являются большими клиентами частных клиник и пользуются дисконтами, которые могут составлять от 10 до 50 процентов, а потому ДМС позволяет пациентам получить большее количество услуг за меньшие деньги. Кроме того, медицинское страхование позволяет упростить процесс организации медицинской помощи, поскольку в страховых компаниях работают врачи-координаторы с медицинским образованием, которые на этапе обращения могут помочь определить проблему, дать совет и записать застрахованного к нужному специалисту, что позволяет сэкономить время и нервы.

Однако, есть и ограничения. Во всех страховых компаниях предусмотрен лимит ответственности, который, как правило, составляет от 50 до 250 тысяч гривень. Если суммарные затраты на лечение пациента в течение года превышают оговоренную сумму, все дальнейшие расходы пациент должен покрывать самостоятельно.

Также существует ряд исключений из страхового покрытия. Это, прежде всего, врожденные аномалии, пороки развития, состояния, связанные с родовыми травмами, психические расстройства, косметические оперативные вмешательства, лечение ВИЧ/СПИД, инфекционных гепатитов, кроме гепатита А. Злокачественные новообразования могут входить только за отдельную дополнительную плату. То же касается туберкулеза и сахарного диабета.

В Европе и США – список исключений значительно меньше, чем в Украине, и покрываются даже элементы профилактической медицины. Но и стоят эти полисы в несколько раз дороже.

Окно возможностей для украинской медицины

В большинстве западных стран страхование на сегодня является основным источником финансирования системы здравоохранения.

В некоторых из них страхование здоровья – это как автогражданка. Налоги, уплачиваемые населением, позволяют покрыть расходы на предоставление экстренной медицинской помощи, которая, по сути, бесплатна, а для получения остальных услуг – необходимо иметь страховку. Тем временем, для малообеспеченных и обездоленных государство предлагает специальные программы по типу американских Medicaid и Medicare.

Таким образом, страхование выступает как некая система справедливости и выравнивания, когда при тотальном страховании всех граждан и, как следствие, аккумуляции значительных средств, доступ к дорогостоящим услугам получают даже малообеспеченные люди.

«Я считаю, что развитие страхования пойдет на пользу не только людям, но и всей украинской медицине. Но важно понимать, что к этому должны стремиться все стороны: и пациенты, и медики, и страховые компании, и государство. При этом, ни для кого не секрет, что государство не всегда хороший администратор при распределении финансовых ресурсов. Поэтому открытый рынок имеет больше возможностей, и страхование может помочь в этом. И важно помнить, что останавливаться нельзя», - сказал главный врач и директор медицинского центра страховой компании «ИНГО» Сергей Джевага.

Развитие страхования в Украине позволит большему количеству украинцев прибегать к услугам частных клиник, и их оборот будет расти. А с ростом потока людей и, соответственно, прибыли клиника сможет снижать цену своих услуг для пациентов за счет массовости и конкурировать с другими больницами одновременно и качеством, и ценой.

Здоровая конкуренция между клиниками пойдет только на руку пациентам – «выживут» на рынке лишь самые качественные и популярные. И, как показывает мировой опыт, в основном, это будут частные клиники.

Так как государство – неэффективный собственник, возможно, однажды украинская медицина, развиваясь, придет к тому, что с государственными больницами следует поступать так же, как и с неэффективными госпредприятиями. Но это длительный, сложный и противоречивый процесс, при котором самое главное - не забывать об интересах пациентов, в особенности - малообеспеченных, и законодательно защищать их с помощью продуманных страховых программ.

Надежда Бурбела

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