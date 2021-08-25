Подозреваемая получала на свой счет заработную плату работников территориальных отделений.

Завершено досудебное расследование в отношении должностного лица государственного учреждения, которое обвиняется в завладении средствами в особо крупном размере.

В частности, ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в служебном подлоге, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте такжеПолицейский в Киеве более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату

Так, с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года, главный специалист-бухгалтер Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Донецкой области получала на свой счет заработную плату работников территориальных отделений.

Таким образом она незаконно присвоила денежные средства в сумме 754 тысяч гривень.

Максимальное наказание по санкциям статей - до 12 лет лишения свободы, дело расследовалось по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Бекета