В Нацкомфинуслуг заявили о сокращении жалоб украинцев на страховщиков

Объем страховых выплат по результатам рассмотрения жалоб за полгода составил 56 миллионов гривень.

С 1 июля по 31 декабря 2019 года на действия украинских страховых компаний поступило 2455 обращений физических и юридических лиц, что на 36 обращений, или на 1,5%, меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 2164 из них – признали жалобами по сути.

Читайте такжеВ Раде рассказали, когда в Украине может заработать страховая медицинаОб этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

«Общий объем выплат страхового возмещения страховыми компаниями по результатам рассмотрения Нацкомфинуслуг обращений за указанный период составил 56 миллионов гривень», – отмечается в отчете регулятора.

По результатам рассмотрения жалоб на действия страховых компаний составлено 77 актов и 45 распоряжений.

Данные обращений физлиц и юрлиц в Нацкомфинуслуг учитывают также обращения народных депутатов Украины, письма Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, комитетов Верховной Рады, министерств и ведомств.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за год выплатили более 200 миллионов гривень пострадавшим в ДТП.