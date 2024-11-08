В областном ТЦК утверждают, что Сергей Стерненко уже оплатил штраф и пройдет ВВК.

Сотрудники одного из районных военкоматов Одессы обратились в полицию с просьбой разыскать и доставить в ТЦК известного активиста и блогера Сергея Стерненко из-за нарушения правил воинского учета. Сам Стерненко утверждает, что это - месть за критику "армейской системы".

В частности, в соцсетях появилось фото обращения руководства Приморского ТЦК и СП Одессы к Нацполиции с просьбой внести в соответствующую базу для розыска и доставки в военкомат 29-летнего Стерненко. Согласно документу, датированному 28 октября 2024 года, мужчина нарушил правила воинского учета.

Впоследствии Стерненко заявил, что удивлен тем, что якобы находится в розыске. Он утверждает, что узнал об этом не от правоохранителей, а из запрещенных в Украине пророссийских изданий. В то же время он утверждает, что в соответствующей базе информация о нем отсутствует.

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"Якобы в розыск меня подал Приморский территориальный центр комплектации, переслал документ в полицию, а полиция уже сообщила не мне, а россиянам и агентуре. Прекрасные союзники... Повестку якобы отправляли мне в Одессу, откуда я переехал 6 лет назад. Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет", - утверждает активист.

По его словам, еще в мае в "Резерв+" он указал свой адрес в Киеве, но туда из военкомата какие-либо запросы якобы не поступали. Также он утверждает, что повестка не поступала ни по прописке, ни по месту фактического проживания. Стерненко подчеркивает, что "объявление в розыск" якобы является местью за критику военных чиновников.

"Отдельный сюр - в день якобы объявления в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся... Будем разбираться с этой интересной ситуацией, но уже есть основания полагать, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные", - написал блогер в Telegram-канале.

Также он предположил, что кто-то намеренно начал его травлю, чтобы помешать его деятельности, которая направлена на сбор средств для закупки дронов для ВСУ.

В то же время Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявил, что имеют место "манипуляции и искажения фактов", а Стерненко не сообщил о ряде деталей, которые важны для понимания ситуации.

"В частности, он уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса", - говорится в сообщении.

Также в ТЦК прокомментировали "намеки" блогера на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур.

"Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - отмечают в ТЦК и СП.

Там уверяют, что действуют исключительно в рамках законодательства, в частности, в соответствии со статьей 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и нормативно-правовых актов, регламентирующих правила воинского учета и мобилизационной подготовки. Также в ТЦК просят Стерненко и других граждан, которые имеют сомнения относительно правомерности действий военных, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП.

Пока неизвестно, каким образом документ о розыске Стерненко появился в социальных сетях.

Кто такой Сергей Стерненко

Сергей Стерненко был председателем региональной организации "Правый сектор" в Одессе во время событий Революции достоинства. Также он известен участием в различных акциях против застройки морского побережья, исторического центра города Одессы. Вместе с еще одним человеком был фигурантом дела о якобы похищении участника так называемого "антимайдана" в Одессе.

На Стерненко было совершено несколько нападений, и во время одного такого в 2018 году Стерненко убил одного из нападавших. Правоохранители обвинили активиста в умышленном убийстве. Сам Стерненко утверждал, что нападения на него организовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В феврале 2021 года одесский суд назначил Стерненко 7 лет лишения свободы по делу о похищении активиста "антимайдана". После этого в Киеве состоялось несколько масштабных акций протеста, участники которых совершили акты вандализма на здании Офиса президента. Уже в мае апелляционный суд пересмотрел дело и реальный срок заменили на условный.

После начала полномасштабного российского вторжения Стерненко активно включился в волонтерское движение, параллельно освещая события на фронте в своем телеграмм и других соцсетях. В частности Стерненко-волонтер специализируется на поддержке Сил обороны поставками беспилотных систем и сопутствующих вещей.

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